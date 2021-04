Gobierno catrista viola leyes propias retrasando publicación en la Gaceta Oficial

El gobierno cubano viola leyes propias, como la reciente de Protección Animal y modificaciones de la Tarea ordenamiento, retrasando -a conveniencia- su entrada en vigor, mientras no sean publicadas en la Gaceta Oficial, coincidieron juristas cubanos en sus análisis para CiberCuba.

Laritza Diversent, presidenta de la asesoría legal Cubalex, citó el Decreto-Ley 62: "Las disposiciones de carácter general que dictan los Organismos de la Administración Central del Estado se publican en la Gaceta Oficial de la República. (...) y que entran en vigor a los tres días de su publicación", salvo que en ellas se disponga otra fecha.

"En ningún caso estas disposiciones se consideran vigentes hasta tanto no se produzca su publicación en la Gaceta Oficial de !a República, con independencia del efecto retroactivo que, en su caso puede disponerse cuando haya causa para ello", estipula la legislación cubana, que fija un plazo de 15 días para su publicación, contados a partir de su promulgación, subrayó la jurista Diversent.

El ex juez del Tribunal Supremo y presidente de la Asociación Jurídica Cubana (AJC), Amado Calixto Gammalame, dijo a CiberCuba que el Consejo de Estado aprobó el Decreto-Ley de Bienestar Animal, el 26 de febrero, como norma jurídica que sustenta la implementación de la política de bienestar animal en Cuba, aprobada el 19 de enero y publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 11, diez días más tarde; sin embargo, este decreto no ha sido publicado aún, "marcando una evidente demora teniendo en cuenta que las normas fueron aprobadas y publicadas con 10 días de diferencia".

Al indagar en las normas establecidas por el Ministerio de Justicia, entidad responsable de las publicaciones de la Gaceta Oficial, Calixto Gammalame apreció que "el termino de 90 días estipulado, se utiliza a discrecionalidad, en dependencia de las prioridades que determine el gobierno cubano", que ha denegado la inscripción de la AJC en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia.

La nueva norma que regula la protección animal fue promulgada, tras la protesta de un grupo de jóvenes activistas protectores de la flora y fauna cubanas frente al Ministerio de Agricultura en La Habana, cuyo director jurídico, Orlando Díaz Rodríguez, salió a la calle e invitó a los manifestantes a una reunión en la sede ministerial.

En cuanto a la Tarea ordenamiento, pese a que implica "un cambio sustancial en la vida de los cubanos, no existe una legislación específica, y aparece disfrazada con la Unidad monetaria y cambiaria, mediante varias legislaciones, decretos, decretos-leyes y resoluciones ministeriales", sostuvo el jurista cubano.

Una abogada vinculada a la red de bufetes independientes en Cuba, con dilatada experiencia en la defensa de derechos civiles, y que pidió no ser identificada, dijo a CiberCuba que "mientras una ley, decreto o resolución no aparezca en la Gaceta Oficial, es papel mojado, aún cuando los medios de difusión estatales informen que han sido establecidos una o más regulaciones".

"La Tarea Ordenamiento y sus consecutivas rectificaciones debieron contemplarse como un corpus jurídico y no desmenuzarla en decretos y resoluciones de diferentes organismos porque el ciudadano se pierda en esa barahúnda regulatoria y esto ocurre cuando hay cubanos pasando hambre de verdad; aunque luego digan que es propaganda mercenaria", concluyó.

La Gaceta Oficial de 29 de enero publicó -con un año de retraso- el Decreto 20 del Consejo de Ministros, que regula las Contravenciones de la Medicina Veterinaria; y las Resoluciones 537 y 538, también de 2020, del ministro de Agricultura, que establece el Reglamento y las Normas Éticas para la práctica de la Medicina veterinaria.

La web del Tribunal Supremo Popular de Cuba permite descargar las nueve gacetas referidas a la Tarea Ordenamiento, en ediciones extraordinarias que van de la número 68 a la 76, todas de 2020, pero no recoge las sucesivas modificaciones introducidas por el gobierno ante las protestas de cubanos contra el paquete neoliberal de Marino Murillo Jorge, que entró en vigor el 1 de enero y duró menos que un merengue a las puertas de un colegio.

El plan económico del gobierno fracasó ante el descontento mayoritario de los cubanos, admitió Murillo Jorge en una Mesa Redonda, que anunció incrementos salariales y rebajas en precios y tarifas, a un mes del octavo congreso del gobernante partido comunista, previsto entre los días 16 y 19 de abril, cuando se jubilará Raúl Castro Ruz.

La rectificación gubernamental, anunciada el 12 de marzo, se organizó en 53 reuniones encabezadas por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, como respuesta a las opiniones críticas de la población, que son escuchadas "constantemente" por "indicación" del General de Ejército Raúl Castro Ruz, precisó el padre de la fracasada reforma económica.

La Gaceta Oficial de la República de Cuba, subordinada al Ministerio de Justicia, es la encargada de la publicidad normativa a tenor de lo dispuesto en la Constitución, proclamada el 10 de abril de 2019, con un apoyo del 85,86% de los votantes, según cifras del gobierno que dificultó la votación de los cubanos emigrados, a los que exigió viajar a la isla para ejercer su derecho al sufragio.

La entidad oficial, que también acoge la editorial jurídica Ignacio Agramonte, tiene su sede actual en Zanja No. 352 esquina a Escobar, en el municipio de Centro Habana y, su primera edición data del 24 de octubre de 1790, cuando apareció como Gaceta de Madrid.

Carátula de una edición de la primera Gaceta Oficial de Cuba, que al ser colonia española, asumió el nombre de la capital del reino / Foto: Web Gaceta Oficial

Durante la época colonial la publicación asumió diversas denominaciones, entre las que se encuentran Aviso de La Habana, Diario de La Habana y Gaceta de La Habana; en 1899, cuando Cuba se encontraba ocupada militarmente por Estados Unidos y con gobierno transitorio, fue dictada la Orden Militar No. 31, la cual reconocía la publicación como “Gaceta Oficial del Gobierno Militar de La Habana”, de manera que respondiera a los intereses del gobierno interventor, tal es así que la simbología utilizada en el manchón de la gaceta era un águila imperial con las estrellas representativas de los estados de la unión americana.

El 20 de mayo de 1902, el ex secretario de José Martí Pérez y primer presidente de la República de Cuba, Tomás Estrada Palma, dictó el Decreto No. 8 que declara -provisionalmente- a la Gaceta de La Habana, periódico oficial del gobierno y desde esa fecha hasta 1964, la publicación tuvo un contenido temático diverso y en correspondencia con la vida política y socioeconómica del país, publicando, además de las normas jurídicas, citaciones, emplazamientos, sentencias judiciales, convocatorias, avisos y otros temas de la vida mercantil como subastas, anuncios de negocios particulares, etcétera, etc.

Aunque el formato de la Gaceta de Madrid se mantuvo en el año 1902, pero se introducen algunos cambios sobre todo en su sección Oficial, y la parte correspondiente al Cuartel General era editada inglés y español.

En enero de 1964, el gobierno castrista dispuso que la Gaceta Oficial solo publicara las disposiciones jurídicas de los órganos y organismos del Estado, pero normas posteriores han dispuesto la publicación en la gaceta de avisos y citaciones en materia penal para ciudadanos cubanos y extranjeros.

Desde los años sesenta y hasta finales de la década de los noventa, la Gaceta Oficial de la República de Cuba estuvo subordinada al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), según recoge la web oficial de la entidad en su semblanza histórica.