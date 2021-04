Mónica Baró: La sociedad cubana está constantemente asediada

Para la periodista cubana Mónica Baró, vivir fuera de Cuba dificulta la comprensión de la realidad de los cubanos de la isla que viven en una sociedad “asediada constantemente”. Así lo dijo durante una nueva emisión de Las mañanas de CiberCuba.

A propósito de la polémica que suscitara la interpretación de la canción “DIAZKA”, de Aldo El Aldeano y Silvito El Libre, por un grupo de vecinos del barrio habanero de San Isidro este domingo, CiberCuba cedió el espacio de este martes al tema ¿Miedo al negro, racismo o elitismo en Cuba?

Una palabrota en el estribillo de DIAZKA, coreada a garganta limpia en plena calle Damas como respuesta a la violencia policial contra el rapero Maykel Osorbo, disparó las alarmas en un grupo de cubanos.

Baró, quien se encuentra en estos momentos en Madrid, consideró que los cubanos “tenemos prejuicios, estereotipos y estigmas y en este debate se han puesto de manifiesto mucho más”. Sin embargo, lo que preocupa a la periodista es “cómo se juzga desde otras posiciones mucho más privilegiadas el comportamiento de la gente”.

La también galardonada en 2019 con un Premio Gabo por su trabajo periodístico, ya había dicho en sus redes sociales que "San Isidro fue una manigua", en alusión a la manifestación de rebeldía de este barrio el pasado domingo, a pesar de estar rodeados por la policía.

Por vivir en otro país, “con otros códigos, con otros valores, con otras rutinas, nos cuesta mucho entender”, dijo la periodista y agregó que este constituye un indicativo de “los desafíos que vamos a tener para construir una nación nueva”.

La realidad allende el mar dista del día a día en la isla donde, describió Baro, “la gente se puede pasar perfectamente 48 horas de cola sin saber para qué va a comprar…y si tú no entiendes lo que significa que tu vida se basa la mayor parte del tiempo en la subsistencia, ¿cómo puedes accionar a la violencia en un contexto como este?”.

No es posible, dijo la periodista, esperar que la gente reaccione de una forma políticamente correcta, y considera que esperar “buenos modales, buenas costumbres” en un conetexto de violencia “es un poco desubicado, descontextualizado”.

La periodista contó que estando en Cuba hace solo tres meses, “la situación era muy tensa en todos los frentes”. Y mencionó el caso del vendedor ambulante que se suicidó recientemente tras ser multado en Cuba “y eso nos da la medida de lo serio que es la realidad cubana y de lo desesperante que puede ser”, precisó.

Mónica Baró detalló la situación de abandono que se vive en Cuba y cómo influye en la mentalidad y proyección de los cubanos de la isla: “estamos siendo todo el tiempo asediados cuando nos toca adquirir un medicamento, en los trámites cotidianos en nuestros barrios, por los basureros, con lo malo que hace transporte”.

En su opinión, se trata de “una sociedad que está asediada constantemente, no solo por las autoridades” y en este contexto no se puede esperar una actitud ajena al medio en que se vive. No obstante, aclaró, los moradores de San Isidro reaccionaron pacíficamente ante la violencia de ese día y respondieron cantando.