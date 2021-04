Opositores y activistas cubanos celebran cese embajador europeo y piden cambio de rumbo

Opositores y activista cubanos celebraron este martes el próximo cese del embajador de la Unión Europea (UE) en La Habana, Alberto Navarro González, como resultado de sus polémicas actuaciones, que obligaron a Bruselas a amonestarlo en privado y fijar un calendario para su salida de Cuba.

Navarro González, será cesado "antes de verano" y nombrado cónsul general de España en Boston, una decisión facilitada por España y que atiende peticiones de opositores y activistas anticastristas enfadados con el "alineamiento" del diplomático con "intereses" del gobierno cubano.

CiberCuba habló con todo el arco político, Roberto Veiga González y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) que coincidieron en acoger el anuncio del cese como una buena noticia, aunque algunos lamentaron que no se produjera en febrero, cuando Navarro González levantó sendas polvaredas diplomáticas asegurando que "Cuba no es una dictadura" y firmando, "a título personal" una carta abierta al presidente Joe Biden para que modificara la política norteamericana hacia el gobierno castrista.

Elena Larrinaga de Luis, presidenta de la Liga Femenina de Cuba: Es una decisión acertada ante un diplomático que se ha extralimitado en sus funciones. Sus erráticas declaraciones, no solo comprometen a la Unión Europea sino que transgreden las atribuciones del cargo.

Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH): Creo que la decisión correcta hubiera sido el cese inmediato. Esta decisión no se hubiese producido de no ser por las repuestas provocadas por la actitud del embajador. Es una reacción a las reacciones, entre ella la nuestra, que dicho sea de paso, provocó una reacción en cadena de eurodiputados y luego de organizaciones de derechos humanos, entre otros.

Dr. José A. Pimentel Capote, presidente de la Mesa de Unidad Cubana: La sustitución de un embajador estaría bien si fuese avalada por una Unión Europea que, en su Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADCP) con Cuba y en la utilización de los fondos de ayuda al desarrollo, desarrollase una política compatible con sus principios fundacionales.

Desgraciadamente, han condenado a Cuba en dos ocasiones, en los últimos dos años, por violar derechos humanos y no han forzado al cumplimiento de lo que es parte fundamental del mismo pues prefieren un “diálogo constructivo” que lleve a una tiranía a entender que no puede reprimir.

En relación a los fondos, más de 200 millones de euros comprometidos, en relación a instrumentos relativos al capítulo Sociedad civil, figuran -sorpresivamente- dos millones para un proyecto de la gubernamental Oficina Nacional Tributaria para perfeccionar su sistema informático.

Por todo ello, lo del embajador es estéticamente bueno. De cara a conseguir algo tangible que pueda ayudar a democratizar a Cuba... inútil. ¡Hay que seguir...!

Orlando Gutiérrez Boronat, presidente y portavoz del Directorio Democrático Cubano: Muestra de la creciente intolerancia de la comunidad civilizada ante un régimen de oprobio y sus apologistas.

Guillermo Coco Fariñas Hernández, Coordinador Nacional del Frente Antitotalitario Unido (FANTU): Estamos en momentos cruciales y definitorios para defender e implantar la Democracia representativa en todo el mundo civilizado y democrático, se convierte en algo inadmisible tolerar complicidades de representantes de entidades democráticas con desgobiernos autocráticos y tiránicos. Debió ser desde el primer momento, pero en Cuba decimos: “Nunca es tarde, si la dicha es buena”.

Roberto Veiga González, director de Cuba Posible: La Unión Europea releva al embajador, pero no alcanzo a comprender la conformidad o no de la propia entidad. Igual quisiera entender si en ello medió una presión de la oposición cubana o, sobre todo, la búsqueda de sintonía con la política de Biden. En todo caso, la base de estas dificultades se encuentra en que la UE definió una posición con el gobierno cubano y existen vínculos a partir de ello, pero tal vez no ha definido una política con respecto a Cuba. Quizá falta esto.

Manuel Cuesta Morúa, presidente de Arco Progresista: Era una sustitución cantada. Independientemente de su posición, no guardó las formas diplomáticas que obligan a tener en cuenta que, aunque la representación se acredita ante gobiernos, hay que guardar las equidistancias debidas porque también se tiene interlocución con toda la sociedad, que reúne diversos intereses y visiones. Adelantar un juicio a favor del gobierno, de espaldas a los valores que recoge incluso el Acuerdo de Diálogo, no fue inteligente ni muy respetuoso con las víctimas de violaciones de derechos humanos en Cuba. Espero que el próximo representante se alinee mejor con lo que recoge el acuerdo y dé más espacios a la sociedad civil.

Elías Amor Bravo, presidente de la Unión LIberal Cubana (ULC): Consideramos que el cese del embajador de la UE en Cuba, don Alberto Navarro, no debería trasladarse al verano, sino que debería producirse de forma inmediata, dada la gravedad de sus declaraciones y toma de posición que, en absoluto, se corresponde con lo que debe ser el comportamiento de un funcionario público.

Por otra parte, la Unión Liberal Cubana valorar de forma muy positiva la actitud de la diputada liberal y vicepresidenta del Parlamento europeo, Doña Dita Charanzova que ha estado, en todo momento, reivindicando ante el responsable de la política exterior común, Don Josep Borrell, el cese de este funcionario.

La ULC forma parte de la International Liberal, con sede en Londres, y desde una de las vicepresidencias que ocupa, trasladará, en cuanto sea posible, a la señora Charanzova el agradecimiento de todas las fuerzas políticas democráticas de Cuba por su defensa de las libertades, los derechos y la democracia para Cuba.

Este episodio del señor Navarro debería llevar a procedimientos más exigentes por parte de la UE a la hora de designar altos funcionarios con competencias diplomáticas en países como Cuba, donde se tiene que estar del lado de la democracia y la libertad, y en ningún momento, mostrar simpatía alguna con un régimen político que reprime y hostiga continuamente a numerosos sectores de la población.

La Unión Liberal Cubana desea que el nuevo representante de la Unión Europea en La Habana tenga unos valores claros y comprometidos con la exigencia de respeto a la democracia, y que no caiga en el juego sucio de las autoridades del régimen. Y por ello, lo mejor que podría hacer la UE es aportar transparencia a la designación del nuevo embajador y anunciar cuanto antes el sucesor del señor Navarro, para que sea valorado debidamente antes de que sea demasiado tarde.

Al momento de redactar esta nota, solo habíamos recibido las respuestas que publicamos; según vayan llegando las reacciones del resto de consultados, las iremos añadiendo.