Unión Europea relevará a su embajador en Cuba

El embajador de la Unión Europea (UE) en Cuba, Alberto Navarro González, será cesado "antes de verano" y nombrado cónsul general de España en Boston, una decisión facilitada por España y que atiende peticiones de opositores y activistas anticastristas enfadados con el "alineamiento" del diplomático con "intereses" del gobierno cubano.

La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Arancha González Laya, tiene una propuesta para nombrar a Navarro González, como nuevo cónsul general español en Boston (Estados Unidos), adelantó este lunes la web especializada The Diplomat in Spain y confirmaron fuentes diplomáticas a CiberCuba.

El cese adelantado de Navarro González ha sido interpretada en medios diplomáticos, como un gesto de Madrid hacia Bruselas, incómoda con su máximo representante en La Habana, desde que firmara una carta al presidente norteamericano, Joe Biden, pidiendo un cambio en su política hacia el gobierno cubano.

Tras su regreso a La Habana, desde Bruselas, donde fue amonestado en privado por el canciller europeo, José Borrell, Navarro González pidió a Madrid entrar en el llamado bombo de nombramientos de 2021, según la jerga de diplomáticos españoles, que dan por seguro su traslado a Boston en verano, teniendo en cuenta que también estaría avalado por la lista habitual que envía la Junta de la Carrera Diplomática al Palacio de Santa Cruz, sede de Exteriores en la capital española.

Hasta el momento de redactar esta nota, la Unión Europea mantiene silencio sobre el próximo cese de su embajador en La Habana y la identidad de su sustituto, que deberá tener en cuenta las indicaciones de Bruselas y la decisión de la administración Biden de vincular sus relaciones con el gobierno cubano a "avances tangibles en materia de Derechos Humanos y libertades", dijo a CiberCuba una diplomática europea que, recientemente, visitó Washington para abordar claves de la agenda europea y norteamericana en los próximos cuatro años.

El gobierno cubano, su embajada ante la Unión Europea y la prensa oficial tampoco han reaccionado ante el anuncio de cese del máximo representante europeo en La Habana.

Navarro González provocó en febrero una polémica diplomática que obligó al Alto Representante de la UE para Política Exterior, José Borrell, a convocarle en Bruselas para que explicase su "decisión inconsulta" de firmar una carta enviada al presidente estadounidense, Joe Biden, abogando por una vuelta al estatus Obama con La Habana; que luego matizó asegurando que había rubricado el documento "a título personal".

Pero Navarro González intentó pasar por alto el detalle de que no solo firmó la carta a Biden, sino que alentó a otros embajadores de naciones europeas en La Habana a rubricarla; provocando el enfado de europarlamentarios de los bloques conservador y liberal en Bruselas, que secundaron la iniciativa del Partido Popular español de pedir a Borrell su destitución.

Borrell convocó a Navarro González a Bruselas, apaciguó los ánimos y ganó tiempo para encontrar un destino, comunicando a europarlamentarios que el embajador de la UE tenía sus días contados en La Habana, pidiéndoles discreción y un margen razonable de tiempo, según fuentes europeas.

En marzo, la Vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, exigió nuevamente el reemplazo del embajador de la Unión Europea (UE) en Cuba, Alberto Navarro, por sus vínculos con la dictadura de la isla.

Los eurodiputados críticos con la actitud del embajador calificaron de "disparatado" su apoyo a la misiva enviada a Biden por ser "una línea de actuación totalmente desafortunada y errática sobre lo que debe ser la defensa de los intereses y valores de la UE".

Pero no fue la única polvareda que levantó en sus menos de cuatro años como embajador en La Habana; en esos mismos días, declaró que Cuba no es una dictadura: "No, yo no considero que Cuba sea una dictadura. Claro que no", dijo en una entrevista con Cubanet.

"Como embajador yo no puedo andar dando calificativos y menos del gobierno en el que estoy acreditado. Yo lo que voy constatando son los pasos que se dan, la Constitución que se aprueba, las medidas para el trabajo por cuenta propia que se aprueban, espero que ahora se impulse también a la pequeña y mediana empresa", apuntó el que fuera secretario de Estado de Asuntos Exteriores en el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Ambos hechos enfadaron también a la oposición, activistas y exiliados cubanos que -con José Borrell al frente de la diplomacia europea- creían superada la etapa "complaciente" de la italiana Federica Mogherini, que llegó a afirmar que Cuba es "una democracia de un solo partido".

Human Rights Watch también criticó al embajador de la Unión Europea por no reconocer que en Cuba hay una dictadura, mediante un twitter de su director ejecutivo, José Miguel Vivanco, que calificó las palabras del diplomático de " inadmisibles declaraciones, que dañan la credibilidad de los diálogos Cuba-Unión Europea sobre derechos humanos".