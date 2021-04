Ferrer responde a Maykel Osorbo: "Aún podemos continuar la huelga unos días"

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, respondió a las palabras de apoyo de Maykel Osorbo y a su petición de que abandone la huelga de hambre que mantiene desde hace 19 días en protesta por la represión del gobierno.

Ferrer le agradeció y aseguró que "tus palabras las tenemos muy en cuenta", pero señaló que aún pueden aguantar unos días más sin comer, una decisión que tomaron ante la represión y la arbitrariedad constantes, porque no les quedaba otra herramienta de lucha más que sus propios cuerpos, para denunciar y visibilizar lo que viven a diario.

"Recibimos mensaje de nuestro hermano Maykel Osorbo del @Mov_sanisidro. Hermano, te prometo que tus palabras las tenemos muy en cuenta. Siempre escuchamos a los valientes que luchan en primera fila. Aún podemos continuar la huelga unos días. Estaremos en contacto", escribió Ferrer a través de Twitter.

Poco después de su respuesta, Ferrer compartió unos versos en sus redes, en los que asegura: "No temo perder mi vida / Como eterna ya la vi / Cuando a mi Patria sufrida / Ofrendarla decidí".

Maykel dijo que estaba muy preocupado por la salud de Ferrer y el resto de los huelguistas porque "el régimen los quiere muertos, no les importa". El rapero, miembro del Movimiento San Isidro, dijo que se sentía mal por pedirle que depusiera la huelga, porque él mismo estuvo en huelga de hambre y sed y todo el mundo lo cuestionaba, pero precisamente porque lo experimentó, se dio cuenta de que lo único que se logra es debilitarse y arriesgar la vida.

"Mi hermano, te pido de corazón: 'desplantados' somos más, hacemos más y somos más fuertes. Sé que no tengo vergüenza para decirte eso, porque cuando me lo dijeron a mí, yo no hice caso a las peticiones de otros, sino a mi conciencia y a mi voluntad. Y quiero que sepas que si no te 'desplantas' estamos contigo. Pero quiero que sepas que, de corazón, quiero que depongas la huelga porque te necesitamos vivo y fuerte", dijo el rapero.

Osorbo dejó claro que, ya sea que decidiera deponer la huelga o seguir adelante, tanto él como Luis Manuel Otero Alcántara estarían a su lado.