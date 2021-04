Maykel Osorbo le pide a José Daniel Ferrer que deponga la huelga de hambre: "Te necesitamos vivo"

El rapero y activista cubano Maykel Osorbo pidió al líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que depusiera la huelga de hambre que mantiene junto a decenas de activistas desde hace 19 días.

Pidiendo disculpas por el mensaje de su directa, Osorbo se dirigió a Ferrer y le pidió de corazón que pusieran fin a la huelga de hambre que mantienen desde el pasado 21 de marzo en protesta por el cerco policial y la represión desatada por el régimen para impedirles que realicen la labor social de atender a cientos de personas vulnerables.

“Sabemos lo que está pasando con la UNPACU y es muy triste. Yo en lo personal quiero transmitirle un mensaje a José Daniel Ferrer”, comenzó diciendo Maykel Osorbo en una directa transmitida este miércoles desde su cuenta de Facebook.

Preocupado por el estado de salud de los huelguistas, Osorbo cuidó mucho las palabras que dirigió al líder de la UNPACU, por respeto a la decisión tomada por sus miembros y que, a pesar de no compartir ahora, el rapero declaró apoyar, al igual que el Movimiento San Isidro (MSI) y su líder, Luis Manuel Otero Alcántara.

Osorbo, quien junto a Otero Alcántara y otros integrantes del MSI decidieron en noviembre “plantarse” y realizar una huelga de hambre, se dirigió a Ferrer con la mayor empatía y el más absoluto respeto a sus decisiones -él ha estado en su lugar-, pero argumentando la necesidad de que su figura acompañe el momento presente, crucial para la nación.

“Te necesitamos vivo”, le dijo el artista a Ferrer, explicando los motivos por los que su persona era esencial en estos momentos. “Eres un líder con ideas claras. Un hombre de conceptos y de principios. Un valiente y una persona solidaria”.

“Hermano, recuerda que estamos ‘fajaos’ con un régimen totalitario. Estoy enfocado en ti, en tu organización, en tu mensaje, que es el correcto y el que desean escuchar los cubanos. Tú ayudas al pueblo, repartes comida, ayudas a tu barrio, das medicinas… Por tanto, me interesan las ideas que promueves y la labor social que haces”, continuó Osorbo.

“Pero, mi hermano, te necesitamos vivo. Yo sé que tú tienes tanto decoro y tanto valor que te obcecas, porque a mí me pasa lo mismo”, le dijo el rapero a Ferrer. "Yo estuve ahí [en huelga de hambre también] y todo el mundo me llamaba para pedirme que me 'desplantara'", añadió.

"Mi hermano, te pido de corazón: 'desplantados' somos más, hacemos más y somos más fuertes. Sé que no tengo vergüenza para decirte eso, porque cuando me lo dijeron a mí, yo no hice caso a las peticiones de otros, sino a mi conciencia y a mi voluntad. Y quiero que sepas que si no te 'desplantas' estamos contigo. Pero quiero que sepas que, de corazón, quiero que depongas la huelga porque te necesitamos vivo y fuerte", repitió Osorbo al líder de UNPACU.

Asimismo, en su petición a Ferrer el rapero reconoció que, desde la perspectiva actual, considera que la decisión de iniciar y mantener la huelga realizada por los integrantes del MSI no era correcta. "Tú eres mi amigo en lo personal y tanto Luis (Manuel) como yo estamos rodilla en tierra contigo, y apoyaremos la decisión que tomes. Tú eres un líder natural", manifestó el artista.

En el transcurso de la directa llegó un mensaje de Ferrer: "Vamos a aguantar unos días, hermano, y teniendo muy en cuenta tus palabras, suspenderíamos luego. Gracias hermano. Una vez más tus palabras tocan mi corazón", contestó Ferrer.

"¿Quién con tus conceptos y tus principios va a guiar a la gente que te sigue? Muerto no servimos. No soy yo el indicado para decirte esto, pero es lo que creo ahora, hermano. No quiero llevarte flores Ferrer. Vivo damos pelea y le ponemos el dedo a los Castro", le dijo Osorbo.

"Vivos somos un estorbo y un problema para la dictadura. Tú has pasado presidio, celda de castigo, golpes, huelga de hambre, tú conoces las mazmorras del régimen totalitario. Tú eres una persona políticamente experimentada y bien situada, y por eso el régimen te quiere sacar del camino", añadió.

"Tú tienes hijos, tienes familia y tienes un pueblo que atender. Si tú te mueres, ¿quién va a darle comida y medicinas a tu pueblo?", concluyó Osorbo, recordándole a Ferrer cuántos cubanos lo apoyan: intelectuales, el 27N, el MSI, los exiliados y todos los cubanos que quieren libertad.