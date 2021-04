Luis Manuel Otero: "Lo que está pasando ahora mismo es una revolución de la emoción y los sentimientos"

El artista visual y líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, declaró a CiberCuba que en “Cuba actualmente hay una revolución de la emoción y los sentimientos”, en alusión a las reacciones de la ciudadanía ante los atropellos contra opositores.

En la revista Las mañanas de CiberCuba, el artista ofreció sus nociones sobre el proyecto de nación que quiere construir, y abordó nuevamente la necesidad de educar a la sociedad civil, desde su propio lenguaje, en materia de derechos y democracia.

“El régimen no le hace caso a lo que pide la ciudadanía. Cuando la gente se dé cuenta que nuestro proyecto puede garantizar derechos y un mejor país, la dictadura se cae. Tenemos que empezar a pensar cómo es ese país que viene en el futuro”, explica el activista sobre la necesidad de elaborar conjuntamente y en consenso popular un proyecto de nación que represente a todos.

“Mis propuestas vienen del campo de la Cultura. Mi propuesta es una Cuba inclusiva que pueda bailar, cantar… que puedan cantar tanto Willy Chirino como Buena Fe”, añade Luis Manuel.

Sobre la polémica que ha suscitado su idea de construir una democracia en lugar de tumbar una dictadura, el artista visual explica que la segunda noción debe tener una estructura que la soporte, de lo contrario es una consigna o un deseo vacío y, por tanto, inútil.

“Si alguien me dice que sabe cómo tumbar una dictadura, yo lo escucho. Quiero saber qué estructura seguirá para tumbarla. Cómo define “tumbar una dictadura” con pasos y estructura. El momento ahora mismo es para escucharnos. La dictadura está arrinconada en una esquina sin saber cómo responderle el problema a la gente de las medicinas, de los alimentos, etc.”, refiere Luis Manuel Otero.

Ante el contexto de desestabilización política que vive Cuba, donde el gobierno ha demostrado su incapacidad para responder a las demandas populares y el país atraviesa una crisis sin precedentes en lo que va de siglo, Luis Manuel Otero asegura que es el momento de “tomar las mentes y los planes de los cubanos”.

“Estamos construyendo nuestra nación, nuestra democracia. Nos toca tomar el poder de las mentes de los cubanos, de los planes de los cubanos, y decirle las propuestas que tenemos nosotros, los factores de cambio, para ellos”, manifiesta.

Sobre el episodio del pasado sábado, donde un grupo de vecinos impidió que agentes de la Policía Nacional Revolucionaria esposara y detuviera al rapero opositor Maykel “Osorbo” Castillo, Luis Manuel expresó que se trataba de un cambio en la mentalidad de los cubanos, un despertar.

“Lo que está pasando ahora mismo es una revolución de la emoción y los sentimientos. Es la conexión entre un grupo de personas que dice “no te voy a permitir que golpees a mi hermano, o a mi primo, o a un amigo, o a un ser humano que está en la calle”. Lo que pasó con Maykel fue la respuesta a un régimen que se burla de la sociedad, al insulto que es ese régimen”.

Sin embargo, esa lucha contra los atropellos, según indica Otero Alcántara, no debe darse solo a favor de Maykel u otras voces conocidas de la oposición sino contra la naturaleza del acto arbitrario.

“Hay que traducirlo en derechos. No se puede impedir que arresten a Maykel sin entender detrás de ese hecho que se están violando derechos y eso está mal. Que la gente aprenda que tiene que haber una estructura legal, una distribución del poder y, todo eso, traducido al lenguaje del pueblo. Debemos exigir una ley que nos proteja. Cuando la gente sepa eso, la gente no va a regresar a su casa, y Díaz-Canel no será más un dios sino un funcionario público”, concluye el líder de San Isidro.