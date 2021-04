Obispo de Camagüey se disculpó con madre de Bárbaro de Céspedes sin aclarar si intercederá ante gobierno cubano

El Obispo Wilfredo Pino Estévez visitó la casa familiar de Bárbaro de Céspedes Hernández para disculparse por el incidente ocurrido el Viernes Santo en la Iglesia Mayor de Camagüey, sin precisar si está mediando con el gobierno cubano, confirmó este viernes a CiberCuba la propia madre del detenido, que sigue sin conocer el paradero de su hijo, apresado en las inmediaciones de la principal parroquia agramontina.

"El obispo vino anoche (jueves) a presentar excusas y a decirme que si él hubiera estado allí (Iglesia Mayor de Camagüey) Bárbaro podría haber entrado en la parroquia, pero me siento muy dolida, desengañada porque no lo han hecho bien; y me duele porque me eduqué en un colegio de monjas y respeto y amo a Dios", dijo Elena Hernández Domínguez, que ha llamado a la Fiscalía Provincial para intentar conocer donde está detenido su hijo, que tribunal, cuando y porqué delito será juzgado, sin obtener respuesta.

Monseñor Pino Estévez no precisó a Hernández Domínguez, de 87 años y operada de una cadera, si la Iglesia Católica ha emprendido gestiones ante el gobierno cubano para interceder en favor de Bárbaro de Céspedes Hernández, detenido el Viernes Santo a las puertas de la Iglesia Mayor de Camagüey, adonde llegó cargando una cruz en que podía leerse: "61 años de comunismo", con el torso desnudo sobre el que se pintó una bandera cubana.

Una funcionaria de la fiscalía camagüeyana dijo telefónicamente a Hernández Domínguez que su hijo "iba para el provincial" y, tras pedirle tranquilidad, aseguró que la mantendría informada, un hermano de Bárbaro de Céspedes Hernández ha intentado -también infructuosamente- averiguar su paradero.

La visita de Pino Estévez a la madre de Bárbaro de Céspedes Hernández es la segunda en una semana de un prelado cubana a opositores anticastristas, tras la del obispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez a José Daniel Ferrer García y demás huelguistas de hambre.

El gesto del Obispo de Camagüey se produjo tras una llamada del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) a la Nunciatura Apostólica en Cuba pidiendo la mediación del embajador del Vaticano, Monseñor Giampiero Gloder, confirmó a CiberCuba su director de Estrategia, Yaxys Cires Dib.

Hasta el momento de redactar esta nota, la Iglesia Católica cubana y la Nunciatura Apostólica en La Habana mantienen discreto silencio sobre las visitas de los obispos de Camagüey a la madre de Bárbaro de Céspedes Hernández, y de Santiago de Cuba a José Daniel Ferrer García y demás miembros de UNPACU en huelga de hambre como protesta por la represión gubernamental.