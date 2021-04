Madre cubana y su hijo separados en la frontera se reencuentran en Miami

Luego de dos años separados en la frontera, una madre cubana y su hijo pudieron reencontrarse en Miami gracias a las medidas de la administración Biden que permitió a los solicitantes de asilo ingresar a Estados Unidos desde el pasado 19 de febrero.

“Hoy hace un año y 10 meses que nos separamos en la frontera y no pude darle un beso ni nada, hoy lo tengo conmigo ya”, declaró a Telemundo 51 Yaquelín Barrios.

El 10 de junio de 2019 madre e hijo llegaron a la frontera, donde los separaron y no supieron más el uno del otro.

“Yo pensé que no lo iba a ver más, quiero agradecerle a dios que me dio esta felicidad”, dijo la madre. “Pensé que no lo volvería a ver más, apelando, haciendo todo, nunca en mi vida he perdido la esperanza”, agregó.

Una vez separados en la frontera, la madre pudo entrar a Estados Unidos, pero el joven Leandro Cordovés tuvo que esperar en por sus audiencias en México, hasta que la administración Biden comunicara que los 25 000 solicitantes de asilo con casos abiertos podrían pasar a Estados Unidos a esperar el resultado de sus cortes de asilo.

"A partir del 19 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzará la fase uno de un programa para restaurar el procesamiento seguro y ordenado en nuestra frontera suroeste. DHS comenzará a procesar a los individuos que fueron forzados a permanecer en México bajo los Protocolos de Protección al Migrante (PPM)", comunicó en febrero el DHS.

En estos momentos, Yaquelín siente un gran agradecimiento por decisión del presidente demócrata.

“Gracias al presidente Biden que quitó el MPP, gracias a él tengo a mi hijo aquí conmigo”, sostiene.

También aseguró que se necesita fortaleza para superar el proceso de separación de un hijo.

“Hay que ser fuerte en este proceso, mucho daño psicológico, mucho miedo y temor, todo el que pasa por un proceso debe ser fuerte, no todos lo resisten”, indica.

En lo adelante, el joven Leandro debe seguir su proceso legal en Miami, con el parole que le fue concedido por las autoridades estadounidenses.

Tras la suspensión del MPP, muchas han sido las familias cubanas que se han reencontrado en Estados Unidos.

En el mes de marzo un matrimonio de cubanos pudo reencontrarse entre lágrimas y abrazos luego de que el hombre pasara dos años detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en un centro de detención en Louisiana.