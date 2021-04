Anamely Ramos sobre agresión a Maykel Osorbo: Si le pasa algo, es el fin

La curadora de arte Anamely Ramos ha publicado un mensaje dirigido a la Seguridad del Estado en el que se posiciona en apoyo al rapero Maykel Osorbo, tras la agresión que sufrió este lunes.

"Ustedes en su soberbia parece que todavía no entienden de qué va esto. Si a Maykel le pasa algo, es el fin", dijo Ramos en su perfil de Facebook.

Este lunes el rapero cubano Maykel Osorbo denunció un nuevo ataque de la Seguridad del Estado. Fue golpeado por varios hombres y su tabique nasal está probablemente desplazado por los golpes recibidos.

“Cada vez que me des golpe me vas a hacer más fuerte y la gente está mirando esto. Ustedes son unos asesinos. Nosotros necesitamos un cambio ya. Esto es Patria y Vida”, dijo el rapero en un vídeo transmitido en directo por la red social Facebook, desde el perfil de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro.

Otero Alcántara responsabilizó al presidente Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro, por la golpiza propinada por los agentes al rapero. Indicó además que un mal golpe a Maykel Osorbo, o a cualquiera de los activistas de San Isidro los puede dejar tendidos; y rememoró el caso del reconocido opositor cubano Oswaldo Payá, quien murió en 2012 en un accidente automovilístico no esclarecido por las autoridades cubanas.

El líder del MSI alertó que la agresión contra el rapero podría estar motivada por un nuevo intento de la Seguridad del Estado de crear un montaje televisivo de cara a influir en la opinión pública tras el apoyo recibido por los activistas en el barrio San Isidro, la pasada semana cuando incluso se enfrentaron a la policía para impedir que detuvieran a Osorbo.

“Si a Maykel le pasa algo, si a mí me pasa algo, esos fueron ellos. Que no vengan a decir que es el pueblo, etc. Ellos tienen el control de mucha gente en su cabeza. Ellos chantajean para violentar a personas. Lo que sea que nos pase, es responsabilidad de la Seguridad del Estado”, dijo Otero Alcántara.

Osorbo indicó este lunes que no piensa reaccionar con violencia ante los ataques de los agentes de la Seguridad del Estado pues es justo esto lo que buscan para crear una causa contra él.

En el Noticiero de Televisión del pasado jueves el presentador Humberto López afirmó que los miembros del Movimiento de San Isidro y del 27N serán procesados penalmente por la ley. El periodista tildó a los activistas de mercenarios "probablemente pagados", cuya única misión es provocar, generar un enfrentamiento y alterar el orden.

Ante estas provocaciones Ramos destacó recientemente a quienes han acusado de marginal al rapero Maykel Osorbo que lo verdaderamente vulgar, cuando se analizan los temas sociales y políticos en Cuba, es el silencio, de la ciudadanía y de los medios sobre la represión y la crisis que se vive en la isla.