José Daniel Ferrer responde a titular en el New York Times sobre Cuba y llama títere a Díaz-Canel

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), advirtió al periódico estadounidense The New York Times que el cambio del apellido Castro en el gobierno de la isla, no significaba una transformación real del estado de cosas.

“"Cuba sin un Castro en el poder" Este titular de The New York Times no responde a la realidad”, señaló el activista.

“Más bien debieron decir: "Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del PCC y presidente sin ningún poder". Los Castro siguen controlando los hilos que mueven al títere”, dijo Ferrer desde su cuenta en Twitter, donde compartió el artículo del diario estadounidense.

“El Partido Comunista de Cuba (PCC) no representa a Cuba. Díaz-Canel es otro títere más que pretende continuar una ideología obsoleta que no representa los intereses de un pueblo oprimido sin libre expresión y maltratado por un gobierno dictatorial”, comentó una usuaria en la red social.

El artículo periodístico se refiere a la salida de Raúl Castro del PCC, en medio de una situación en el país marcada “por la crisis económica más brutal en décadas”. “Díaz-Canel, un incondicional del partido, es parte de una generación más joven que quiere una apertura gradual del país, pero no cambiar el sistema cubano de un gobierno unipartidista”, señala el medio.

“Es probable que Castro siga teniendo influencia tras su retiro, pero le dejará el mando diario de Cuba a Díaz-Canel”, dice. “En 2018, Díaz-Canel, un tecnócrata, permitió que los cubanos tuvieran acceso a internet en sus teléfonos y, al año siguiente, en sus casas: cambios que, para mucha gente, alimentaron las protestas y las demandas por una mayor libertad política”, subraya el diario, con algunas tibias aprobaciones de la gestión del actual gobernante.

Tras la aparente salida de Castro del poder, varios medios han lanzado titulares semejantes, insinuando un supuesto cambio de política en la isla y diferencias generacionales. El propio Díaz-Canel, tras ser ascendido a Primer Secretario del PCC, admitió que Castro sería consultado "sobre las decisiones estratégicas de mayor peso para el destino de la nación cubana".

En su discurso de clausura del VIII Congreso del organismo comunista, dirigió varias alabanzas al exgobernante, diciendo que el líder de 89 años “estará siempre presente, bien al tanto de todo, combatiendo con energía, aportando ideas y propósitos a la causa revolucionaria, a través de sus consejos y alerta ante cualquier error y deficiencia, presto a enfrentar el imperialismo como el primero con su fusil en la vanguardia del combate”.

Durante más de medio siglo, la familia Castro ha concentrado el poder en Cuba. Algunos de sus miembros, detrás de un discurso histórico de humildad, han llegado a presumir públicamente de los privilegios que disfrutan en un país donde muchos alimentos ordinarios llegan a ser un lujo para muchas familias.