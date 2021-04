"Por mí, por mi familia y por ustedes": Chayanne se vacuna contra el coronavirus y sus fans lo celebran

El cantante puertorriqueño Chayanne es uno de los últimos famosos en sumarse a la campaña de vacunación contra el coronavirus y esta misma semana recibió su dosis. Un momento que quiso compartir con todos sus seguidores para motivarles a seguir su ejemplo y lograr así un avance en la lucha contra el virus.

"Por mí, por mi familia y por ustedes", escribió el artista de 52 años junto a la imagen, en la que le vemos cómo le inyectan su dosis mientras posa con una mascarilla negra y una gorra.

Ante esta foto son muchos sus fans los que se han visto motivados por su ejemplo y le han escrito en el tablón de comentarios: "Le mostraré esto a mi mami, a ver si se anima a vacunarse", "Ahora sí, fijo mi mamá va a querer vacunarse". o "Si Chayanne lo hace yo también lo hago".

Además, muchos otros seguidores no han dejado pasar la oportunidad de sacar su lado más ingenioso para piropearle.

"Suertuda enfermera, quién fuera ella!!", "Quién fuera la aguja", "Chayanne no necesita la vacuna, la vacuna necesita a Chayanne", son algunos de los halagos que le dejaron.

Chayanne no es el único rostro reconocido de la industria que ha pasado en los últimos días por este proceso. Otra famosa que también ha querido compartir el momento de su vacunación ha sido Sofia Vergara.

La actriz colombiana también quiso concienciar sobre la importancia de vacunarse. Un pequeño paso en el camino para el fin de la pandemia.

"Lo hice por mi familia, lo hice por mis amigos que no pueden hacerlo debido a los duros tratamientos médicos que están recibiendo, lo hice para que todos podamos recuperar nuestras vidas. ¡Lo hice porque para mí es lo correcto! ¿Para quién lo estás haciendo?", expresó en su perfil de Instagram.

El bailarín español Toni Costa, pareja de la famosa presentadora Adamari López, también hizo testigos a todos sus seguidores de Instagram de cómo le vacunaron. "De esta manera empieza el cambio, a mi que no me lo cuenten porque yo ya tome acción y ME VACUNÉ!", comentó.

