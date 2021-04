Alejandro Brugués dirigirá película de terror para Netflix

El cineasta argentino Alejandro Brugués, formado en Cuba, dirigirá el filme de terror La última voluntad y testamento de Charles Abernathy, que será producido por Netflix.

Brugués, conocido por Juan de los Muertos, su película de zombies en La Habana, trabajara sobre un guion original de Chris LaMont y Joe Russo, incluido en la Bloodlist 2018 y que fue comprado por la plataforma.

El argumento trata sobre la víspera del cumpleaños 75 del multimillonario Charles Abernathy. Quien hace llamar a casa a sus cuatro hijos pues teme que alguien o algo termine con su vida.

Abernathy decide asegurarse de que lo protegerán y para ello pone en juego las respectivas herencias de sus vástagos: ninguno de ellos disfrutará de su patrimonio si el viejo Abernathy está muerto al amanecer.

El currículo de los escritores Russo y LaMont incluye cintas como Hard Kill, estelarizado por Bruce Willis, y The Au Pair Nightmare, dirigida por el propio Russo.

La producción de The Last Will and Testamento of Chales Abernathy estará a cargo de Paul Schiff Productions, que ya se ocupó de Fraturado, el thriller de Netflix protagonizado por el australiano Sam Worthington.

En tanto, el productor ejecutivo del largometraje será Dan Clarke.

Brugués ya colaboró en el filme coral Nightmare Cinema (2018) con Joe Russo, en tareas de producción.

Deadline, web norteamericana especializada en cine, destacó el trabajo de Brugués como director de Juan de los Muertos (2011) y de episodios de From Dusk Till Dawn (Del crepúsculo al amanecer): The Series and Hulu’s Into the Dark (2015-2016).

Representado por UTA, Wonder Street and Sloane, Offer, Weber & Dern, y formado en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Brugués es dueño de una filmografía muy vinculada, en cuanto a temáticas y producción se refiere, a Cuba.

En ella destacan piezas como Tres veces dos (2004), Frutas en el café (2005), Bailando chachachá (2005) y Personal Belongings (2008).

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.