Los Pichy Boys anuncian su salto al cine con su primera película

Los populares creadores cubanos Los Pichy Boys, que antes habían incursionado con éxito en el teatro, anunciaron oficialmente su salto al cine con su primera película, una comedia titulada “Rebeca”, que contará con el sello del guionista Ángel Santiesteban y dirigida por el reconocido cineasta Lilo Vilaplana.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, los humoristas contaron con entusiasmo que el proyecto marca un nuevo capítulo en su carrera artística, que comenzó hace casi dos décadas en YouTube.

“Estamos muy felices, después de casi 20 años de carrera, por primera vez Los Pichy Boys vamos para el cine”, dijeron.

La película será una coproducción entre Vilaplana Films y Pichifilms, y según adelantaron, el guion fue elaborado por ellos con el apoyo del escritor cubano Ángel Santiesteban.

“Ya el guion está listo. Estamos listos para empezar a filmar nuestra primera película y estamos muy felices”, confirmaron en un video publicado también en Facebook.

El director Lilo Vilaplana, conocido por filmes como Plantados y El Caballo –y en sentido general una de las voces más críticas del régimen cubano desde el exilio–, aseguró que el rodaje ya comenzó y que el público podrá disfrutar “una comedia espectacular” que promete divertir a todos.

“La película está muy buena, el guion está espectacular y se van a divertir mucho, eso es lo más importante”, afirmó.

Durante el anuncio, Los Pichy Boys explicaron que “Rebeca” no será una historia exclusivamente cubana, sino una comedia con un enfoque internacional.

“Es una película hecha por cubanos, pero pensada para cualquier público del mundo”, dijeron los creadores que también han incursionado en los cortometrajes con bastante éxito.

Los artistas también invitaron a empresarios y marcas a formar parte del proyecto, ofreciendo espacios promocionales dentro del filme.

“Queremos que las marcas aparezcan en la película de manera orgánica, como parte de la historia. Si tienes un negocio y quieres que tu producto salga en el cine, escríbenos a sales@lospichiboys.com”, explicaron.

Además, adelantaron que los patrocinadores podrán participar en la premier del filme en 2026. “Será un evento grande, con artistas y público.

Por su parte, Vilaplana recordó que antes del estreno de “Rebeca” presentará su nuevo documental El secuestro del vuelo 495, que se exhibirá el próximo 2 de noviembre en el Teatro Artime de Miami.

“Estamos felices de unir fuerzas. Lo que viene con esta película es una locura”, concluyó el director.

