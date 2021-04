MOC: Relevos en MINFAR persiguen evitar rebelión militares cubanos

La "destitución" del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Leopoldo Cintras Frías y otros cambios en la cúpula militar pretenden evitar una rebelión en Cuba, sostiene la pentarquía de ex Militares Objetores de Conciencia (MOC), en un comunicado difundido este viernes, reiterando su petición a compañeros de armas para que no disparen contra el pueblo indefenso.

El relevo del general Polo -advierten- es solo el comienzo de sustituciones de otros altos oficiales en servicio activo con jefes leales a Raúl Castro para "anticiparse a una rebelión militar cubana contra la cúpula mafiosa, que continúa exprimiendo al noble pueblo cubano"

"Quienes en medio de la hambruna lucran a costa de los cubanos, amasando grandes fortunas en el extranjero, a través del general Rodríguez López-Calleja, deben ser depuestos, juzgados y no protegidos con las armas del pueblo", subrayan los cinco ex oficiales, encabezados por el General de Brigada (r) Rafael del Pino Díaz.

En las protestas en Cuba pueden participar familiares, amigos o conocidos de jefes y militares, incluida la Policía Nacional Revolucionaria, a quienes exhortamos a no "manchar sus manos con la sangre del pueblo" y que -bajo ninguna circunstancia- usen su armamento contra los cubanos porque "no habrá un lugar del planeta donde puedan esconderse aquellos que osen ordenar y disparar a indefensos compatriotas", advierte el MOC.

Partes semanales de la Contrainteligencia Militar (CIM) alertan sobre "las críticas de muchos oficiales" a la grave crisis de Cuba y dudas sobre su actuación ante "un levantamiento popular de imprevisibles consecuencias para las familias Castro-Espín y Rodríguez-López-Callejas", subrayan los cinco ex oficiales, encabezados por el General de Brigada (r) Rafael del Pino Díaz.

El MOC duda que el general Cintras Frías, otros jefes y oficiales de las FAR ejecutaran el Plan Saturno, lanzando los tanques contra la indefensa población cubana; pero advierten que su reemplazo por López Miera y el desembarco de nuevos jefes en ejércitos, armas y unidades de designación directa del alto mando acercan esa eventualidad, como demostró el "atrincheramiento" escenificado en el octavo congreso del partido comunista, único legal en Cuba.

El Plan Saturno establece el empleo de medios y efectivos de guerra contra una revuelta popular en Cuba, emplazando en el Bosque Almendares,la Brigada Plaza, que incluye un regimiento de tanques y vehículos blindados en permanente disposición combativa, justificando su creación en que sería empleada contra "elementos antisociales", dijo el ex Teniente Coronel Máximo Ruiz Matoses en una entrevista con el periódico español ABC.

El general López Miera es un oficial moldeado "a imagen y semejanza" de los Castro-Espín, y su promoción recuerda, cuando Raúl Castro, al asumir el mando de Cuba, "limpió los principales mandos militares y partidistas", defenestrando incluso a Carlos Lage Dávila, Felipe Pérez Roque y a todo lo que "oliera a su hermano mayor", colocando en su lugar a personas de su entera confianza, recuerda la nota.

Raúl Castro no se atrevió a sustituir a Polo Cintras Frías entonces por su dilatada trayectoria militar al frente de diferentes mandos de las FAR y porque contaba con el apoyo del dictador Fidel Castro, matiza la declaración del MOC, integrado además del general del Pino Díaz por los oficiales en retiro, Primer Teniente Ángel Madrazo Giro, Teniente Coronel y piloto de helicópteros Mario Riva Morales, Teniente Coronel y ex piloto de Fidel Castro, Alfredo Lima Pérez y Teniente coronel de la Contrainteligencia Máximo Ruiz Matosoes, que actúa como portavoz de la pentarquía.



El nivel de vida de los oficiales, suboficiales, clases y soldados de las FAR no es muy diferente al de la mayoría de los cubanos y saben que serán ellos los encargados de "ejecutar órdenes criminales" ante un desbordamiento popular, aunque sea pacífico, describe el comunicado.

El relevo del general Lepoldo Cintras Frías por Álvaro López Miera fue justificado oficialmente por "renovación", aunque solo se llevan dos años, y se produjo el 15 de abril, un día antes del comienzo del octavo congreso del PCC, que jubiló a Raúl Castro y la llamada "generación histórica" y entronizó a Miguel Díaz Canel-Bermúdez como nuevo hombre fuerte del castrismo.

A inicios de mes, el MOC responsabilizó al gobierno cubano con las vidas de José Daniel Ferrer y otros miembros de UNPACU en huelga de hambre; Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo y demás integrantes del Movimiento San Isidro.

El 24 de febrero, los ex militares objetores de conciencia lanzaron un manifiesto pidiendo a sus compañeros de armas que no disparen contra los cubanos.