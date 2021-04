Activista cubano Oscar Casanella protesta por tarifa de más de 2000 pesos de luz eléctrica

El activista cubano Oscar Casanella protestó por los más de 2000 pesos en moneda nacional que tuvo que pagar por la tarifa de la luz eléctrica, la cual calificó como "injusta".

"El colapso económico del pueblo cubano puede provocar una gran protesta nacional contra la dictadura. Esto lo veo en mi. Cualquier día me van a intentar cortar “la luz” y no lo voy a permitir", dijo Casanella en la red social Facebook.

El activista mostró el recibo de la electricidad de la casa de su madre en la calle San Juan Bautista # 78 entre 35 y 37, Nuevo Vedado, La Habana, donde está viviendo temporalmente.

"Me cobraron 2129 pesos cubanos (CUP) por la electricidad del mes de marzo, un mes que no muestra las temperaturas mas elevadas del año", dijo.



"Mi familia está encendiendo un aire acondicionado (split) por las noches para poder dormir pues el techo a una altura de 2,5 metros se calienta directo al sol durante todo el día e irradia mucho calor hacia el interior. Estamos ahorrando al máximo dejando de usar equipos electrodomésticos, tratando de cocinar más con gas y lo mínimo con ollas eléctricas pero la factura no baja", indicó.

Casanella aseguró que no sabe cómo va a reaccionar el día en que no le alcance el dinero para pagar esta "injusta y abusiva tarifa y me quieran cortar el suministro eléctrico".



"Yo trabajé 10 años gratis impartiendo clases de inmunología en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana con un mínimo de 8 horas clases por semana. Gastaba dinero imprimiendo preguntas escritas, pruebas etc", relató.



También contó que había trabajado en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología por 12 años como investigador con un salario de 430 pesos cubanos (aproximadamente 17 CUC).



"Creo que el estado esta en deuda conmigo. Creo que el estado me debe mucho. Se acerca el día en el que no me alcanzará el dinero para pagar esta exagerada tarifa", expresó.



"Debemos empezar a exigirle a la dictadura cubana que nos pague por todo lo que nos han robado durante décadas dándonos unos salarios miserables. El colapso económico del pueblo cubano puede provocar una gran protesta nacional contra la dictadura", concluyó el activista.

En los últimos días Oscar Casanella ha sido víctima de un constante acoso por parte de la Seguridad del Estado cubano, que lo siguió y detuvo en plena calle cuando se transportaba junto a su esposa e hijo en un auto hacia la casa de sus suegros.

“Los represores políticos me tenían sitiado, me atreví a salir con mi esposa y mi hijo y me condujeron junto a mi familia para la estación de policía de Zapata y C. No sé qué decirle a mi hijo”, denunció Casanella.

“Cada vez, me cuesta más trabajo explicarle a mi hijo Pablo las cosas que me pasan sin traumatizarlo. Ya mi hijo tiene tres años y sus preguntas son ingenuas, directas y su lógica aún es muy simple”, escribió. “Papá, ¿cómo te hiciste esa yaya? Papá, ¿quiénes fueron los hombres malos que te dieron? Papá, ¿por qué los hombres malos te robaron la bicicleta? Papá, ¿por qué no hay platanito?”, indicó el activista.