José Daniel Ferrer sobre Luis Manuel Otero: "Viene sacrificándose como pocos por la libertad y los derechos de todos"

El líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, manifestó su apoyo al activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se declaró el domingo en huelga de hambre y sed contra la violencia del estado cubano.

Es "un luchador que viene sacrificándose como pocos por la libertad y los derechos de todos. Por eso siempre tendrá nuestro apoyo", dijo Ferrer sobre el artista independiente y coordinador del Movimiento San Isidro.

Desde su casa en Altamira, en la provincia de Santiago de Cuba, el coordinador de UNPACU (Unión Patriótica de Cuba) comentó que "un individuo que "lucha" solo con la lengua" (cubanos que hablan y no hacen nada), intentó convencerlo "de que no debo apoyar la huelga de hambre y de sed de un cubano que lucha con Alma y Corazón @LMOAlcantara. Sólo le recordé que valoro a los hombres por sus obras, no por sus alardes ni por lo que otros dicen o inventan".

"Luis Manuel Otero es un hombre de acción, coraje y firmeza que merece todo el apoyo del mundo", expresó.

El artista independiente cubano se declaró el domingo en huelga de hambre y sed en reclamo de sus derechos ciudadanos continuamente violentados por el régimen en las últimas semanas.

Su decisión fue tomada luego de que la Seguridad del Estado allanara su casa y se robara sus obras de arte, y de que luego lo amenazaran de muerte en una estación de policía de Alamar.

"No voy a vivir más en dictadura", dijo sobre su decisión y afirmó que estaba “cansado” de recibir amenazas y de los continuos actos de represión. "Por eso mismo, voy a pasar los días en huelga de hambre y de sed. No voy a permitir que nadie venga a verme, no quiero que nadie me llame", añadió.

Miembros de UNPACU, incluido Ferrer, también pasaron recientemente varios días en huelga de hambre contra los continuos sitios policiales en la sede de su organización y de que las autoridades impidieran a personas necesitadas acercarse en busca de alimentos y medicinas.

Aunque el gobierno simuló quitarles el cerco y acceder a sus demandas tras 21 días de huelga, tras deponerla la represión volvió sobre el barrio de Altamira.

El pasado 16 de abril el régimen allanó la casa de Otero Alcántara, lo detuvo violentamente y se llevó sus obras de arte, las cuales se niega a entregarle a pesar de los constantes reclamos del artista.

En noviembre pasado este activista, junto a otros miembros del Movimiento San Isidro, hicieron una huelga de hambre y sed que también terminó con la irrupción violenta de las fuerzas del régimen.