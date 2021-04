Luis Manuel Otero Alcántara lleva 24 horas sin beber agua y 48 horas sin comer

El artivista y líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, declaró que lleva 24 horas sin beber agua y 48 horas sin comer, después de que este domingo se declarara en huelga de hambre y sed como respuesta a la represión a la que ha sido sometido por parte del gobierno cubano en los últimos meses.

“Hoy hace 48 de que hice la última comida, y hoy por la mañana hace 24 horas que bebí el último buche de agua”, dijo Luis Manuel en un emotivo audio que compartió en redes sociales.

El artista aseguró que estaba listo “para dejar el cuerpo como esa masa presa que el régimen cubano puede amenazar, puede golpear, puede incluso impedirle pintar un cuadro, e incluso prohibir ser artista”, y dijo que estaba tranquilo con la decisión que había tomado.

“Si yo no puedo hacer arte y no puedo ser libre para qué quiero la vida”, subrayó, y agregó que la intensa represión a la que ha sido sometido durante los últimos 6 meses intenta que su mente se “escape” y su espíritu se “escape”, y que la huelga es una manera de oponerse a esto.

La desgarradora declaración del artista, recoge frases decididas como “Yo quiero tener ese poder de definir cuál va a ser mi final”, o “Ellos son una bestia que bestia que mata, decide que tú comes, que tú no comes, con quién te comunicas, con quién no, que mata todo a nivel del plano físico”, dijo el artista refiriéndose a la dictadura cubana.

Luis Manuel afirmó que, en caso de morir, confía siempre va a regresar de alguna manera u otra a este mundo: “en agua, en una flor, en un ave, en un pájaro, en un animal que pueda darle de comer a la gente”, y que su lucha continuaría en el plano espiritual.

Este domingo, la casa de Damas 955 se encuentra bajo un fuerte operativo policial que se extiende por todo el barrio de San Isidro, en el cual también el servicio de internet del artista fue cortado y sus llamadas telefónicas interrumpidas.

La curadora Anamely Ramos denunció que el barrio está “totalmente militarizado”, y que el “operativo abarca varias cuadras a la redonda”, que “hay al menos tres puntos de control: la Casa de la Cultura”, ubicada en la esquina de la cuadra; “el punto donde está el ring de boxeo al doblar de la calle San Isidro”; y la sala “polivalente que está en Paula, donde tienen parqueadas entre 10 y quince patrullas”, además de muchos agentes de la policía política en las esquinas.

El régimen ha sometido a constantes detenciones al artivista cada vez que intenta salir de su casa, a raíz del acuartelamiento en San Isidro en noviembre pasado, una situación que no ha mejorado en 6 meses y que ha hecho escalar la represión hasta el punto de que recientemente un grupo de paramilitares entraron forzosamente a su casa y destruyeron sus obras de arte, antes de llevárselo preso.

Como parte del operativo policial, en el día de hoy también fueron detenidos el activista Esteban Rodríguez y el reportero Héctor Luis Valdés cuando intentaban llegar hasta Luis Manuel Otero Alcántara.