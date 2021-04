Alexis Valdés sobre Luis Manuel Otero: "Cuando un buen ser humano sufre, sufrimos todos"

Alexis Valdés publicó este viernes el poema que había prometido a Luis Manuel Otero Alcántara en la conversación telefónica que sostuvieron recientemente, en la que el artista independiente ratificó su voluntad de llevar hasta el final la huelga de hambre y sed que inició el fin de semana.

“A Luis Manuel Otero Alcántara con afecto... Porque cuando un buen ser humano sufre, sufrimos todos. Al menos todos los que conocemos la compasión. Los que somos primero humanos y después todo los demás. ¡Un abrazo hermano! ¡Seguimos conectados! Me pediste unos versos... Aquí están”, escribió el actor y humorista en sus redes sociales como introducción al texto poético.

El emotivo poema -que llamó "Luisma"- resume el devenir de Otero Alcántara en los últimos meses, especialmente después de los acontecimientos de noviembre en la sede del Movimiento San Isidro. Lo llama "guerrero del alma", "caminante sin miedo" alguien que "molestaba a los necios" y al que "miles de almas / que nunca le conocieron/ salieron a gritar su nombre en calles del mundo entero".

A continuación transcribimos, íntegramente, el poema "Luisma" publicado por Alexis Valdés.

Era un guerrero del alma

un caminante sin miedo

un corazón dibujante

de sueños y caramelos



Un exceso de entusiasmo

que te erizaba los pelos

tenía un alma tan grande

que molestaba a los necios



Y le quisieron matar

condenándole al silencio

robándole los colores

conque pintaba los sueños



Le quisieron destruir

porque peligraba el reino

porque en sus ojos de niño

quería mirarse el pueblo.



Y le tiraron matones

a seguirle como perros

y le cercaron la casa

para matarle de miedo.



Y el se quitó del agua

se quitó del alimento

y les dijo no me matan

me muero yo si lo quiero.



Y entonces miles de almas

que nunca le conocieron

salieron a gritar su nombre

en calles del mundo entero



Todo empezó en San Isidro

un barrio de pobres negros

allí yo tengo un amigo

el es Luis Manuel Otero.



Alexis Valdés.

“Prefiero esto que terminar loco en Mazorra”, confesó el martes el activista en la emotiva conversación de casi media hora, en la que Alexis Valdés se manifestó preocupado, al tiempo que calificó de “radical” la disposición de Otero Alcántara a morir y lo instó a buscar otra solución.

En su intención de disuadirlo en su voluntad de llevar la huelga a sus últimas consecuencias, Alexis Valdés rememoró lo que significó el Movimiento San Isidro a finales de año para los cubanos en todas partes del mundo, que sembró la voluntad de un cambio, una esperanza y una motivación.

“No tiene sentido que tú te vayas a morir porque tú eres un buen tipo. Eso es absurdo. Tú tienes que echar pa’lante”, le dijo casi entre lágrimas Valdés, a lo que el artista independiente contestó que el gobierno sabe cuáles son sus demandas para acabar con la huelga de hambre. “El régimen va a decidir si devuelve mis obras de arte o si yo me muero”, precisó.

Otero Alcántara comenzó una huelga de hambre y sed el domingo 25 de abril en reclamo de sus derechos ciudadanos, violentados por el régimen cubano de manera recurrente, en especial en los últimos días, tras el violento allanamiento a su casa en San Isidro y robo y destrucción de sus obras de arte. El artista y líder del Movimiento San Isidro aseguró que estaba cansado de recibir amenazas y de los continuos actos de represión del Estado contra él. Otero, quien ha denunciado amenazas del gobierno contra activistas y opositores, señaló que se plantea una lucha a muerte en la que "o sobrevive el régimen o sobrevivimos nosotros".

El pasado 26 de abril, el humorista, actor y presentador cubano, Alexis Valdés, consideró en una publicación en sus redes sociales que la huelga de hambre y sed iniciada por el activista es una muestra de la desesperación que se vive en Cuba. Valdés lamentó que Cuba no pueda ser un país de respeto al otro y de tolerancia donde Otero Alcántara y otros jóvenes puedan encontrar espacio para expresarse en el país donde nacieron y donde quieren vivir.

Este viernes, cubanos dentro y fuera de la isla están manifestando su apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara.