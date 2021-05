Seguridad del Estado graba el ataque de ansiedad que sufrió Manuel de la Cruz detenido

La Seguridad del Estado grabó el ataque de ansiedad que sufrió el cubano Manuel de la Cruz cuando fue detenido este fin de semana.

"Ayer colapsó mi sistema nervioso. Llegando a la estación de PNR Cotorro, y sabiendo las cosas que acontecerían, más todo el estrés acumulado por la situación con Luis Manuel Otero Alcántara, estallé en un ataque de ansiedad. Comencé a vomitar en la PNR Cotorro, y me llevaron fatigado y con falta de aire para el policlínico, donde me desplomé y comencé a asfixiarme, no era posible contenerme y en un momento incluso se me engarrotaron las manos. Me pusieron medicamento y oxígeno mientras daba gritos y lloraba desconsoladamente (no sabía los por qué de mi llanto, solo recuerdo que tenía mucho miedo, incontrolable). También sumo a esto, que me sentí más vulnerado pues los oficiales de la SE que me acompañaban estuvieron grabando todo el momento, a la contraria de la palabra del gentil médico que me atendía. Me sentí extraordinariamente débil y humillado", narró De la Cruz en su perfil de Facebook.

De la Cruz salió en libertad el sábado tras permanecer detenido por la policía política 23 horas. Le impusieron cargos por "incitación a delinquir", una medida cautelar de reclusión domiciliaria y una carta de advertencia.

El joven, conocido por su arresto cuando interpretó al payaso "Desparpajo" en la actividad para los niños del barrio San Isidro, señaló que teme por su salud mental. Aprovechó su mensaje para pedir apoyo espiritual para Otero, líder del MSI, que se encuentra en huelga de hambre y sed desde el pasado domingo, hace ya más de 7 días.

De la Cruz fue detenido el 30 de abril, en su casa en La Habana, por oficiales de la Seguridad del Estado y liberado el sábado. No había ninguna causa, no cometió delito alguno y tampoco hubo orden de arresto ni citación oficial.

El padre del joven de 28 años había dicho este sábado que la familia no sabía de él. En la jornada del 1 de mayo la Seguridad del Estado detuvo a activistas cubanos como Amaury Pacheco, Iris Ruiz, Héctor Valdés Cocho, Aminta D'Cárdenas y Claudia Genlui Hidalgo.

La joven artista Camila Lobón también mostró su apoyo a Otero confirmando a sus seguidores en redes sociales que inició este sábado un ayuno de 24 horas. Convocó a sus colegas a hacer lo mismo en solidaridad con el artista en huelga de hambre y de sed y en protesta contra la represión en Cuba.

Este sábado Otero indicó que si el régimen cubano lo deja morir, fue su intransigencia absurda la que lo mató. "Yo lucharé hasta el último suspiro por mi arte libre, si mi cuerpo llega a morir espero sea la continuidad a la chispa por la libertad de Cuba. Los amo y amaré por siempre”, dijo el artista en un mensaje de texto.