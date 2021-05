Cubanos continúan exigiendo fe de vida de Luis Manuel Otero Alcántara

Varios activistas cubanos continúan pidiendo una fe de vida del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien hace 8 días se declaró en huelga de hambre, luego de un video de procedencia dudosa que circula en internet y donde se le ve aparentemente bien de salud.

"Urgente. Seguimos exigiendo FE DE VIDA de Luis Manuel Otero que fue llevado en la madrugada al Hospital Calixto García en contra de su voluntad. Es un civil, que no ha sido procesado legalmente, que no está preso, por lo que no pueden impedir que las personas se interesen por él. Sobre todo deben dejar llegar a su familia. Solicitamos la presencia en el hospital de garantes internacionales para asegurarnos que Luis esté bien", publicó en Facebook la miembro del Movimiento San Isidro Anamely Ramos.

"No te creo Cubadebate-Minsap. Dictadura permite que Luisma hable por sí mismo; solo deja que use su teléfono, deja que sus amigos lo visiten", comentó por su parte el artista visual Samir Bernardez Cabrera.

Otro activista, Ernesto Pérez, llamó a los cubanos a ir al Hospital Calixto García, adonde presuntamente llevaron a Otero Alcántara, a confirmar que se encuentra bien, pues el relato oficialista no coincide con lo que afirmaron su tío ni el canciller de la arquidiócesis de La Habana, monseñor Ramón Suárez Polcari, quienes refirieron que el joven no se sostenía en pie.

La artista Indira Gitana también cuestionó el video que apareció misteriosamente en el perfil de una presunta enfermera del servicio que, asegura la mujer, recibió a Otero Alcántara en la madrugada de este domingo, y donde se le ve caminando y bien de salud.

"Cómo saber que eso es de hoy pudo haber sido la otra vez no les creemos nada dictadura asquerosa ustedes secuestraron a Luis Manuel Otero Alcántara queremos verlo yaaaaaaaaaa exigimos prueba de vida en vivo y directo a ustedes no les creemos nada, paren ya los atropellos un día la pagarán", subrayó.

Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre y sed hace 8 días, en los que el régimen cubano impidió que el manifestante fuera visitado. La restricción alcanzó incluso a la familia, que no pudo ir a verlo, a excepción de un tío que luego refirió que el joven ya no se sostenía en pie ni podía orinar. Tampoco han dejado que nadie vaya al hospital a comprobar el estado real del paciente.

En la madrugada del domingo la Seguridad del Estado irrumpió en la casa del artista y presuntamente lo llevó en contra de su voluntad a la institución médica. Después publicó una nota oficial donde aseguran que no tenía signos de desnutrición y que caminaba bien.

Asimismo, comenzó a circular el polémico video en Facebook, en un perfil donde no hay otra historia que la de hoy, y actualizaciones de marcos de Facebook con consignas gubernamentales, por lo que muchos afirman que la persona que lo posteó se trata de una "ciberclaria".