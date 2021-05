Ariel Ruiz Urquiola llama a los cubanos a hacer por Luis Manuel Otero: Se requiere un mínimo de vergüenza

El científico cubano y activista Ariel Ruiz Urquiola pidió a sus compatriotas hacer “algo” en apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara, que cumple su sexto día este sábado en huelga de hambre y sed contra la represión del Gobierno.

“Si estuviera en Cuba, y quisiera hacer algo por Luis Manuel Otero Alcántara como lo haría por mi hermana, Omara Ruiz Urquiola, solo me detiene la muerte, porque no puedo permanecer en una silla sabiendo que en la casa de al lado hay una persona que está muriendo porque ha sido ultrajada”, dijo en una directa vía Facebook.

Asimismo, recordó que él estuvo en huelga de hambre y sed en prisión y conocía la sensación de libertad individual que tal acción significaba.

Ruiz aseguró que todos los cubanos han sido “ultrajados” al igual que Otero. “Y no hay que esperar a que salgan los demás para salir uno. No hay que convocar a los demás para salir uno. Se requiere un mínimo de vergüenza y salir”, señaló.

“Las cárceles no las van a poder llenar de todos ustedes. Por cientos que sean, no hay capacidad para todos los cubanos, pero pónganse los pantalones y salgan”, instó. “No hay que esperar una manifestación grande para sumarse. No se puede ser cobarde toda la vida”, añadió.

Para el activista, si Otero muere va a ser más libre que quienes no han emprendido ninguna acción por su propia dignidad. “Hoy estamos velando por la vida de un ser humano que se está muriendo porque decidió ser digno”, sostuvo.

“Todo el que se justifique con ese cordón policial que impide llegar a ese muchacho, es un cobarde. A las calles, aunque sea uno solo, aunque te lleven preso o te escupan y las ratas orinen y defequen en tu cuerpo”, expresó.

Varios activistas cubanos han realizado o intentado ejecutar acciones de apoyo a Otero. Sin embargo, han resultado detenidos o víctimas de otras formas de represión por parte de las autoridades.

Otero ha expresado su decisión de mantenerse sin comer ni beber líquidos. Este sábado, indicó que su salud estaba empeorando. "Amanecí en candela. Sólo pido al divino un poco más de fuerzas para aguantar un par de días más", escribió a la abogada cubana Laritza Diversent, responsable del despacho Cubalex.

La de estos días es la segunda huelga de hambre y sed que Luis Manuel Otero realiza en menos de cinco meses. La anterior la inició durante la protesta de los acuartelados de San Isidro, en noviembre pasado, que fue disuelta tras una irrupción violenta de las autoridades so pretexto de una supuesta preocupación por propagación de epidemias.

El 16 de abril, fuerzas represivas del gobierno volvieron a irrumpir en la misma vivienda, destruyendo parte de las obras de Otero y confiscando otras. A partir de entonces, el artista salió varias veces a exigir la devolución de sus creaciones, siendo arrestado repetidamente y amenazado de muerte.

Con su protesta, Otero pide levantar el cerco policial no solo a él sino al barrio de San Isidro. Además, exige el respeto a sus derechos ciudadanos y civiles, poder salir de su casa sin ser vigilado o detenido, y la devolución de sus obras de arte.