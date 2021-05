Tío de Luis Manuel Otero dice que irán al hospital Calixto García: Ellos no pueden excluir a la familia de este proceso

Enix Berrío, tío de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), aseguró este domingo que la familia del joven acudiría al hospital “Calixto García” en La Habana para conocer de su estado, mientras varios cubanos exigen fe de vida del activista.

“Es lo que se impone, el derecho de la familia a acompañar a Luis Manuel. Ellos no pueden excluir a la familia de este proceso. También es un derecho de la familia que lo asista y valore un médico independiente. Porque si no, todos los partes médicos van a ser parcializados, para reforzar la matriz de que no está tan dañado, al menos físicamente”, aseguró Berrío.

“La familia se siente muy dañada ante esta realidad. Se impone que acceda la familia a los cuidados que pueda tener en el hospital. Y si esta exige la presencia de un equipo médico independiente que pueda suscribir diagnósticos más objetivos, también creo que es pertinente hacerlo”, agregó.

Berrío, en declaraciones al medio independiente Diario de Cuba, contó que, sobre las 4:58 a.m. su sobrino le envió un mensaje por SMS que decía: "entran, están entrando".

“Mi sobrina estuvo aquí en la mañana con un facultativo independiente para tratarlo de trasladar a un hospital y ya habían ocurrido los hechos. La puerta de la casa estaba con un nuevo candado y con una barra. No puedo dar fe de que sea así, no estuve yo”, explicó.

Momentos antes, la activista del Movimiento San Isidro Yanelys Núñez exigió una prueba de vida de Otero en Twitter: "Nadie lo ha visto. Él no pidió que lo llevarán a ningún hospital. Su domicilio fue vuelto a allanar".

Sobre las cinco de la mañana de este domingo, agentes de la Seguridad del Estado en Cuba irrumpieron en la casa de Damas 955, llevándose consigo al activista Luis Manuel Otero Alcántara, cuando cumplía una semana en huelga de hambre y sed a modo de protesta contra la represión de las autoridades que mantienen un constante cerco de vigilancia en el barrio de San Isidro.

Una publicación de la Dirección Provincial de Salud de La Habana señala que Otero fue recibido en el Centro de Urgencias del Hospital Universitario “General Calixto García”.

“El ciudadano Luis Manuel Otero Alcántara, con un diagnóstico de innanición voluntaria referida, quien arribó en transporte sanitario, en estado consciente, y deambulando sin dificultad”, expuso el comunicado del organismo gubernamental.

Asimismo, indica que al activista se le aplicó un examen físico, en el cual no se constataron “signos de desnutrición”, y se identificaron “parámetros clínicos y bioquímicos normales”.

“En estos momentos, el paciente mantiene una evolución estable. Se continúan las acciones médicas correspondientes por el colectivo de especialistas. Se mantiene en observación a partir de los motivos referidos que lo hicieron arribar a la institución”, agrega.

Los más recientes reportes de familiares y amigos, describían que el líder del MSI había perdido fuerzas para mantenerse de pie, tenía los labios hinchados y cuarteados, no podía orinar y estaba con la garganta cerrada.

Otero insistió en que sus propósitos eran conducir su protesta hasta las últimas consecuencias. Sus exigencias para deponer la huelga han sido: el cese de la represión, el levantamiento del cerco y la vigilancia policial y la recuperación de sus obras, además de la compensación por los daños ocasionados