Anamely Ramos: La mejor manera de ayudar a Luis Manuel Otero es exigir los derechos por los que entró a la huelga

La activista y miembro del Movimiento San Isidro, Anamely Ramos, pidió a los cubanos seguir exigiendo los derechos por los que protestaba el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra hospitalizado tras una huelga de hambre y de sed de ocho días.

"Creo que la mejor manera ahora mismo de ayudar a Luis Manuel es seguir exigiendo los derechos por los que el entró a esa huelga. Sus demandas son legítimas y siguen ahí. No sólo no se han cumplido sino que ha sido nuevamente vejado, él, y los que abogaban por verlo y apoyarlo. Hay 10 personas aún detenidas", señaló.

Denunció que el joven de 33 años está siendo tratado "como un preso sin serlo y el Estado monopoliza todo lo que tiene que ver con su persona, desde su cuerpo hasta la información acerca de él".

Ramos afirmó que solo se sabe que está con sueros por su estado de deshidratación y debilidad, y consideró especulación toda la información que circula en redes sobre el caso. Subrayó, además, que el activista continúa con vida, en medio de las teorías sobre su posible deceso.

"Me niego a dejarme llevar por la desesperación, el sensacionalismo o el inmovilismo. Todo lo nuevo que sepa lo publicaré. No me escriban más para riñas que no conducen a nada o para tendencias conspiranoicas. Ya he dicho mil veces que no está muerto. Aunque seguiré exigiendo Fe De Vida hasta que haya alguien de confianza que llegue a él y hable. Y seguiré solicitando garantes internacionales que puedan romper el cerco militar a su alrededor y confirmar su estado", comentó la activista.

Para Ramos, "lo único real y grave es que seguimos indefensos ante un Estado totalitario y abusador. Esa debería ser nuestra mayor preocupación y ocupación. Por eso la vida de Luis peligra. Y también la de todos nosotros", sentenció.

Ramos es una de las voceras del MSI, movimiento al que pertenece Otero Alcántara.

El artista se declaró en huelga de hambre y de sed y tras ocho días sin ingerir alimentos ni líquidos fue secuestrado por la Seguridad del Estado cubano. Sus agentes allanaron la casa del joven sobre las 05:00 am del domingo y se lo llevaron a la fuerza hacia un hospital, donde lo han recluido y no permiten que tenga contacto con nadie. Ningún familiar ni amigo cercano que ha podido verlo.

La víspera el gobierno publicó un video de dudosa procedencia que apareció en un perfil presuntamente falso de Facebook donde se le ve entrando a un hospital mientras es sujetado por personas vestidas de médicos.

Desde entonces han surgido varias teorías sobre el estado real de la salud del activista cubano, quien con su huelga reclamaba el fin del cerco policial que el gobierno ha impuesto a su vivienda, y la devolución de sus obras robadas por el régimen el pasado 16 de abril.