Mónica Baró sobre Luis Manuel Otero: Hasta ahora solo hay una versión, la del poder

La periodista cubana Mónica Baró afirmó que “hasta ahora solo hay una versión, la del poder”, en referencia a la información oficial ofrecida por el gobierno cubano sobre la hospitalización del artista Luis Manuel Otero Alcántara después de 7 días en huelga de hambre y sed.

Baró hizo un análisis periodístico de la información brindada por el gobierno, quien publicó un video sobre la llegada de Luis Manuel Otero al Hospital Calixto García y desmintió que estuviera en huelga de hambre al revelar supuestos análisis médicos realizados al artista.

Sin embargo, son muchos los activistas y los ciudadanos que no creen en esta versión oficial y la han sometido a escrutinio, y siguen reclamando una verdadera fe de vida confiable:

“La fuente del video es la parte responsable de que Luis Manuel recurriera a una huelga de hambre y sed. Es la versión del poder y, hasta ahora, la única versión”, escribió en Facebook Mónica Baró .

“Lo único que nos dice el video es que Luis Manuel Otero estaba vivo en el momento en que lo filmaron. Por las mascarillas podemos asumir que el video corresponde al contexto actual, y si decidimos creer en el mismo, podemos decir que corresponde a esta reciente hospitalización y no a la anterior de noviembre”, apuntó.

La periodista también advirtió que el hecho de que Luis Manuel “haya entrado caminando al hospital, sostenido por otra persona, no necesariamente es evidencia de que no se haya sometido a una huelga de hambre y sed”.

“Para definir si Luis Manuel estuvo en huelga de hambre y sed, total o parcial, tendría que someterse a análisis de un equipo de médicos neutral, que no estuviera subordinado a los intereses del poder que lo reprime. Yo he visto manipulación de resultados médicos en casos mucho menos polémicos que los de Luis Manuel”, aclaró.

“Entonces, no es una fuente confiable el documento presentado en el mismo noticiero en el que se le ha calumniado. Por supuesto, sabemos que en Cuba esto será imposible, pero sería el protocolo correcto”, enfatizó.

Mónica Baró también se refirió al hecho no hay información de “qué ocurrió cuando entraron en su vivienda y lo sacaron, ni en la transportación al hospital”. “No sabemos si le administraron algún medicamento que hubiera podido reanimarle”, dijo.

“El gobierno mantiene a Luis Manuel aislado e incomunicado. No permite que nadie entre a verle, y al parecer tampoco cuenta con un mecanismo para comunicarse” fue otro de los puntos del análisis de la periodista.

“Incluso si mañana saliera un video de Luis Manuel desde el hospital diciendo que no estuvo en huelga de hambre y sed, si ese video no es grabado en presencia de personas de confianza de Luis Manuel, tampoco podría ser considerado una evidencia fidedigna, porque no sabremos si es o no una declaración hecha bajo presiones e intimidaciones”, aseguró la periodista.

Barró hizo hincapié en las circunstancias de violencia sostenida que llevó a Luis Manuel a la huelga de hambre y de sed: “las detenciones y desapariciones, los allanamientos, el robo de sus obras”. “Su huelga es un efecto de la violencia, su manera de defenderse”, agregó.

La periodista concluyó que todavía no existe “la versión de la víctima ni con la versión de personas cercanas a ella”, otra de las razones por la que cabe cualquier tipo de sospechas sobre la versión oficial de los hechos.

Antes de su detención, el viernes 30 de abril, el tío de Luis Manuel Otero, Enix Berrío, declaró después de una visita que Luis Manuel no podía sostenerse en pie y que se salud se había deteriorado rápidamente como consecuencia de la huelga de hambre y de sed.