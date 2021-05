Luis Manuel Otero y la máquina monstruosa del poder en Cuba

El jueguito bizantino que quieren crear de que si huelga sí, huelga no, que si está fuerte, que si la hemoglobina y la bilirrubina... queriendo cambiar la conversación porque lo único que hay que discutir es qué cojones hacen todos esos sicarios acosando a todo lo que se mueve en La Habana, qué cojones romper puertas, robar obras, detener ilegalmente, secuestrar, torturar, qué cojones meter años de cárcel por salir con un cartel, qué cojones todo lo demás. Qué cojones Cuba.

Qué cojones la corrupción y el abuso, la miseria y el monopolio absoluto de todo, once millones y pico viviendo en un régimen de terror cotidiano, y de verdad quieren que se forme el debate de si el tipo que iba él sólo contra toda la Gestapo se tomó o no un buche de agua. El mismo tipo que, a pesar de su perfecta salud, tienen secuestrado en un hospital que de pronto se volvió cárcel en medio del Vedado.

Yo pienso que está claro que si de verdad estuviera entero lo estarían paseando con un lazo rojo y envuelto en celofán por todas las agencias, pero eso es lo de menos. Es el equivalente de preocuparse por la marca de la pistola con que te van a ejecutar.

La máquina monstruosa ha estado ahí, a la vista de todo el mundo, hay evidencia de todos colores de su funcionamiento, y es ella la que tiene agarrotada a Cuba, no el agua que se tomó o no se tomó una víctima que le salió respondona a los dueños de la máquina.

No naturalicemos la monstruosidad que estamos viendo con debates que no se diferencian en nada de las clásicas discusiones sobre si la muchacha violada se lo buscó por llevar minifalda. "Violaron todos sus derechos y aterrorizaron a un barrio entero, pero mira, tomó agua, lo sé porque vi un videíto de tres segundos donde camina cuatro pasos". No jodan.