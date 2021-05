La Diosa comparte uno de sus temas censurados: "No existía Patria y Vida y ya yo estaba dando el berro"

La cantante cubana La Diosa desempolvó en sus redes sociales un fragmento que escribió en un background de una canción de Lester Hojas en los años en los que luchaba contra una censura dura a su música y a ella como artista.

A pesar de que el fragmento no se usó, y de que la cantante ha tenido que enfrentarse a muchas puertas cerradas, el video en el que aparece grabando su parte del tema es una innegable muestra de su talento, como compositora, como cantante y de su versatilidad como artista.

La Diosa destacó que en aquel momento no se pensaba en una canción como Patria y Vida y "ya yo estaba dando el berro", en un tema en el que plasmó sus deseos de una Cuba para todos los cubanos, sus frustraciones por la censura, las críticas a su imagen y cómo "una pila de mequetrefes" le apagaron las ganas de hacer música con las que regresó a Cuba.

"Este pedacito lo grabe hace años cuando estaba pasando mi momento de censura, dejo claro que aunque me veas enfocada no olvido los años de mierda que pasé y todo lo que inventé para darle de comer a mis hijos", escribió junto al video, en el que parece en estudio grabando el tema.

"Yo soy una cubana con talento, mi voz es mi sustento y no quiero que este mensaje se lo lleve el viento. Cubano que estás allá y sufres por tu país, sé que un día nos veremos y sé que va a ser aquí, porque no hay mal que dure cien años, ni para ti ni para mí", canta La Diosa en el tema.

"Usted es campeona", "Realmente no entiendo cómo es posible con esa tremenda voz que tú tienes no has tenido más éxitos porque mira que hay cantantes cubanos que no cantan y mírate a ti una tremenda cantante con una súper voz y te veo siempre batallando para poder canta, no entiendo nada", "Lo mejor que he escuchado", "OMG esto es un éxito Diosa", "Tremenda voz usted tiene Diosa", "Muy duro, suéltalo sola", comentaron algunos internautas junto al video.

