La cantante cubana La Diosa volvió a desatar furor en redes con una sesión de fotos que no dejó a nadie indiferente. Desde una terraza frente al mar, la intérprete posó con su melena turquesa y una seguridad que hizo vibrar a sus seguidores.

“Tanto que me criticaron y ahora me veo mejor que sus hermanas menores. La ganadora”, escribió junto a las imágenes, que rápidamente se llenaron de comentarios y corazones.

Su esposo y productor, Rey El Mago, tampoco se quedó atrás y comentó con humor: “Mañana subo las mías, vayan marcando en la fila pa’ ver al Dios”, una respuesta que arrancó risas entre los fans.

Las reacciones fueron unánimes: “Mamasota”, “Espectacular, qué cambio” y “Ya la papaya pesa 20 libras”, se leía entre los cientos de comentarios que inundaron su publicación. Aunque no faltaron las críticas, la mayoría celebró su confianza y transformación.

“Me encanta tu seguridad y tu fuerza. Tu evolución y crecimiento son increíbles”, escribió una seguidora, mientras otra la defendió de los haters: “Lo que hagas te van a criticar, disfruta tu vida, que estás espectacular”.

La cantante ha dejado claro que su cambio va mucho más allá del físico. La Diosa luce más segura y empoderada que nunca. Con estas fotos frente al mar, demuestra que no solo está en su mejor momento, sino que sabe perfectamente que es “la ganadora”.