¡No es de Bad Bunny!: La canción latina que más dinero genera en Spotify

El cantante urbano boricua Bad Bunny tiene el mérito de poseer un arsenal de récords en la música latina, e incluso internacional. Durante los últimos tres años, el Conejo Malo ha puesto sus éxitos en el número uno de las plataformas de streaming, se ha coronado como el latino más escuchado y se ha convertido en el primer reguetonero en protagonizar portadas de reconocidas revistas estadounidenses.

Sin embargo, la canción latina que más dinero genera en la plataforma Spotify no es de Bad Bunny, aunque sí es un tema de la música urbana y ¡es de una mujer!

Criminal de Natti Natasha y Ozuna es la canción latina mejor monetizada en la popular plataforma de escuchas, con un valor de 3 millones de dólares, según datos de la plataforma Kworb sobre las ganancias y recaudaciones que obtiene Spotify, al que tuvo acceso el sitio Listin Diario.

La canción, escrita por Natalia Gutiérrez Batista –Natti Natasha– forma parte del álbum La Súper Fórmula, de Pina Records y fue lanzada en el verano de 2017.

Tan solo en YouTube, el tema cuenta con más de 2221 millones de reproducciones, lo que convirtió a Natti en la primera reguetonera con un videoclip de más de 2 mil millones de views.

Otro resultado que propició la canción fue que la cantante dominicana se convirtiera en la artista latina más buscada en Internet en 2017, y fue la primera vez que Ozuna logró entrar a la lista Billboard Hot 100.

A nivel mundial, la canción que más dinero ha generado en Spotify, según el mencionado sitio, es Shape of You, de Ed Sheeran, valorada en más de 13 millones de dólares.

También en la región latina, otra canción ostenta el récord de The Most Valuable Song from Every Country (La canción más valiosa de todos los países), y es nada más y nada menos que un exitazo del Sol de México, Luis Miguel: Ahora te puedes marchar, que cuenta con 278 millones 435 mil 662 reproducciones en Spotify.

