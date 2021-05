Granma recupera discurso de Fidel Castro para defender el unipartidismo: "Tenemos un sistema democratísimo"

El diario oficialista Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), recuperó un discurso de Fidel Castro para defender el unipartidismo, en que se asegura existe en el país "un sistema democratísimo".

Granma compartió fragmentos de un discurso pronunciado por Castro el 26 de julio de 1988, hace más de tres décadas. Destacaron un parlamento en que el fallecido mandatario alertaba al PCC que "no puede cometer errores" que podrían debilitarlo desde el punto de vista ideológico.

"Nuestro Partido sabe que no puede cometer errores que lo debiliten ideológicamente. (…) ¡No habrá nada que debilite la autoridad del Partido! ¡Sin el Partido no hay revolución posible, sin el Partido no hay construcción posible del socialismo!" decía Castro.

El dictador aseguraba que el unipartidismo era el único camino admisible para los cubanos y lo argumentaba con aspectos históricos, haciendo referencia a otros líderes políticos de Cuba y del mundo cuyo pensamiento aseguraba que están en las bases del PCC.

"... Debemos decir aquí, de una vez y por todas, que no necesitamos más que un partido, de la misma forma que Martí no necesitó más que un partido para hacer la lucha por la independencia de Cuba, de la misma forma que Lenin no necesitó más que un partido para hacer la Revolución de Octubre", señalaba el dictador.

En su discurso Castro era radical aclarando que no habría opciones de pluripartidismo posible para los cubanos en tanto exista la revolución.

"Lo digo para que se quiten las ilusiones los que creen que aquí vamos a empezar a permitir partidos de bolsillo, ¿para organizar a quién, a los contrarrevolucionarios, a los proyankis, a los burgueses? ¡No!, aquí hay un solo partido", dijo el dictador en 1988.

Castro argumentaba, en el discurso desempolvado por Granma, que los cubanos no necesitan "fórmulas políticas capitalistas". Las consideraba "una basura completa" que "no sirven para nada, con su esencia de politiquería incesante".

"No tenemos que rectificar absolutamente nada en eso, tenemos un sistema democratísimo, mucho más democrático que todos los sistemas burgueses, de millonarios, de la plutocracia que es, realmente, la que gobierna, por lo general, en los países capitalistas", señalaba el dictador.

Castro aseguraba además que los cubanos no tenían "nada que aprender" en materia de democracia de los países capitalistas y enfatizaba en que los dirigentes del PCC no pueden apartarse un ápice de este camino, "donde el poder emana del pueblo".

"Nuestro Partido ustedes saben que salió del pueblo, no cayó del cielo, y que nuestros militantes son escogidos entre los mejores de la juventud y entre los mejores obreros. (…) Y ustedes saben bien lo que significa ser militante del Partido: es el primero en todo cuando hay un trabajo difícil, una misión internacionalista, un sacrificio, un riesgo; ahí el primer turno, la primera posibilidad es para el militante del Partido, no es un partido de privilegiados, sino un partido surgido del seno del pueblo, cuyos militantes tienen que ser ejemplo, y cuando no sean ejemplo el Partido se encarga de sacarlos de sus propias filas", dice el discurso citado por Granma.

Hasta la actualidad en Cuba se mantiene el unipartidismo y los medios oficialistas han tocado el tema en múltiples ocasiones en los meses recientes, a raíz de los debates por el 8vo Congreso del PCC.

La televisión cubana invitó a distintas personalidades a tratar el tema como, por ejemplo, a la vocera del gobierno Karima Oliva Bello, quien aseguró que el pluripartidismo en Cuba implicaría abrir margen a partidos de derecha y que estos son una amenaza a los derechos humanos en la región.

Oliva dijo que no asimilar la pluralidad en Cuba en términos de pluripartidismo, es una de las críticas más importantes que se le hace desde la comunidad internacional al gobierno cubano y aseguró que se puede asumir la pluralidad de ideas, de otra manera.

"No tenemos que regirnos copiando modelos, en primer lugar porque tenemos que reconocer que el pluripartidismo sería abrir margen a una derecha, o sea, a partidos de derecha", expresó Oliva.

Unas semanas antes de la polémica intervención de esta vocera del gobierno en la televisión nacional, Granma había publicado un artículo sobre el mismo asunto a la firma del periodista José Llamos Camejo.

En el texto de Llamos se defendía que la condición de partido único "no limita el ejercicio de auténtica democracia; al contrario, la hace participativa, fuerte, fecunda; le concede ética y transparencia, y estimula, en la organización política, una pluralidad que trasciende".