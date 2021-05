Abastecimiento de gasolina se normalizará pronto en EE.UU. tras hackeo de oleoducto, afirma presidente Biden

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este jueves que el oleoducto Colonial, víctima de un ataque informático desde Rusia que paralizó la distribución de combustible, ha retomado su plena capacidad de funcionamiento y que el abastecimiento en la Costa Este volverá a la normalidad en pocos días.

De ahí que para “el fin se semana o principios de la próxima semana” volvería la normalidad el abastecimiento de gasolina en los estados afectados por la detención del Colonial, que suministra el 45% de la gasolina en la costa este del país.

“El combustible ya está empezando a fluir a la mayoría de los mercados que este oleoducto abastece”, afirmó Biden, quien recordó que “este oleoducto tiene más de 5 500 millas de longitud y nunca fue desactivado en toda su historia”.

Asimismo, el mandatario aprovechó para instar a los consumidores a no entrar en pánico por el déficit de combustible y, adicionalmente, señaló que trabaja con algunos estados para evitar que los dueños de gasolineras especulen con los precios.

El inquilino de la Casa Blanca indicó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) realiza pesquisas sobre el hackeo por ransonware (secuestro de datos) y reiteró que, aun cuando el gobierno de Moscú no está involucrado en el ataque, “los criminales que hicieron esto están viviendo en Rusia”.

Tras el ataque ejecutado la semana pasada, considerado el peor de su tipo en la historia de Estados Unidos, los hackers rusos pretendían cobrar un rescate por el control sobre la red del oleoducto Colonial.

El Colonial Pipeline debió paralizar el suministro diario de 2.5 millones de barriles de combustible a lo largo de 9 000 kilómetros de tuberías desde el la Costa del Golfo en Texas.

En paralelo, la administración Biden promueve un plan de 2.3 billones de dólares en infraestructuras que darían un impulso definitivo a la economía tras la crisis asociada al coronavirus.

Pete Buttigieg, secretario de Transporte, aprovechó para recordar que el tema de infraestructuras es de seguridad nacional y que, por tanto, se precisan inversiones.

“Esto no es un extra, esto no es un lujo, esto no es una opción”, insistió el miércoles ante la prensa. “Esto debe ser clave en la manera en que reforzamos la seguridad de la infraestructura fundamental”.