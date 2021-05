Hotel en Miami-Dade entre los 10 mejores de Estados Unidos

La majestuosidad, las piscinas al aire libre y las hermosas vistas al mar colocaron a un hotel de Miami-Dade en el top de los 10 mejores de Estados Unidos.

De acuerdo con un listado elaborado por Forbes, el Acqualina Resort & Residences on the Beach, ubicado en Sunny Isles Beach, se encuentra entre los mejores del país. Los huéspedes han dicho que "les encanta" porque "este complejo es espectacular y prístino".

Su ubicación, en una ciudad bordeada por el océano Atlántico en el este y el Canal Intracostero del Atlántico en el oeste garantiza la vista permanente al océano desde sus habitaciones.

La recomendación de Forbes responde a una reciente encuesta donde casi la mitad (45 por ciento) de los estadounidenses afirmó que planea viajar internacionalmente este año, y el 64 por ciento prevé hospedarse en un hotel.

Subraya que incluso durante la pandemia, los viajeros continuaron revisando lugares donde alojarse, a pesar del significativo cierre de la industria hotelera desde marzo de 2020 por la crisis sanitaria.

La encuesta fue realizada por Tripadvisor, a fin de que sus usuarios encontraran recomendaciones donde desintoxicarse de los meses de encierro y estrés a causa de la peligrosidad del virus.

"A medida que el mundo se prepara para una temporada de viajes de verano más ocupada, los premios Best of the Best de Tripadvisor están aquí para ayudar a las personas a descubrir lugares espectaculares donde alojarse mientras comienzan a planificar su próximo viaje tan esperado", comentó al respecto Lindsay Nelson, directora de experiencia y de marca en esa plataforma.

El sur de Florida, que depende del turismo, ha sido muy afectado con la crisis sanitaria y ahora presiona al gobierno para que autorice el reinicio de la actividad de los Cruceros, que llevan y traen miles de turistas a Miami cada año.

Actualmente la industria hotelera de esta región se reinventa e incluso algunos de sus hoteles comienzan a aceptar pagos en criptomonedas.

El listado de Forbes para Estados Unidos en 2021 lo encabeza el hotel Mint House at 70 Pine, ubicado dentro de una de las obras maestras art déco del Bajo Manhattan, en la ciudad de Nueva York.

A continuación reproducimos el listado completo de los 10 mejores hoteles de EE.UU. para el presente año:

"1. Mint House at 70 Pine - Ciudad de Nueva York, N.Y.

2. Trump International Hotel Washington D.C. - Washington, D.C.

3. The Nantucket Hotel & Resort - Nantucket, Mass.

4. French Quarter Inn - Charleston, Carolina del Sur

5. Acqualina Resort & Residences en la playa - Sunny Isles Beach, Fla.

6. Perry Lane Hotel, A Luxury Collection Hotel - Savannah, Georgia.

7. The Ivey's Hotel - Charlotte, N.C.

8. Mandarin Oriental, Boston - Boston, Mass.

9. The Lancaster Hotel - Houston, Texas

10. The Rittenhouse Hotel - Filadelfia, Pensilvania".