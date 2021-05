Militares objetores de conciencia solidarios con Otero Alcántara

El movimiento de Militares Objetores de Conciencia (MOC), encabezado por el General de Brigada (r) Rafael del Pino Díaz, expresó este domingo su solidaridad con el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre y sed desde hace más de una semana para protestar contra el cerco represivo en torno a su vivienda y reclamar la devolución de su obra incautada y una indemnización por los cuadros destruidos durante una reciente intervención policial.

Valiosísimos jóvenes cubanos han demostrado que están dispuestos a morir si fuera necesario por su derecho a la vida con dignidad y a la búsqueda de la felicidad y están dispuestos a morir no recurriendo a la violencia, ni amenazas, sino simplemente exigiendo que se respeten sus derechos o dejar de existir, porque vivir en opresión es vivir sin existencia, afirmó el MOC en su comunicado.

La actitud de Luis Manuel Otero Alcántara es compartida por cientos de miles de jóvenes cubanos que hoy sienten la opresión y conculcación de sus derechos inalienables, subrayó la nota de ex militares cubanos, que evocaron al Papa Francisco ante el Congreso de Estados Unidos, donde aseguró que su postura por la abolición mundial de la pena de muerte obedece a su convicción de que "cada vida es sagrada" y las personas están dotadas de una dignidad inalienable.

Los ex militares Objetores de Conciencia condenaron la represión desatada por el régimen totalitario contra los jóvenes que no se someten a la tiranía, y reiteraron su llamado a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT) a que incumplan órdenes para reprimir y violar los derechos de los cubanos.

"Cada día de represión y abusos contra nuestro pueblo acerca peligrosamente un indeseable escenario de masacre de los cubanos que se resiste a continuar siendo explotado y abusado por una mafia en el poder, que se enriquece cada día más y se preocupa cada día menos por los sufrimientos y vicisitudes del pueblo".

El MOC también solicitó a padres que pidan a sus hijos llamados a cumplir el servicio militar obligatorio, que no sean cómplices de la represión y crímenes contra el resto de cubanos.

Este viernes, el MOC aseguró que la cúpula castrista teme a jubilados de las FAR y el MININT por su historial de combate y viven empobrecidos como la mayoría de los cubanos.