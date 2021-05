Policías escanean carnés de identidad en lugares públicos de Sancti Spíritus para localizar personas con multas

Policía en Sancti Spíritus. Foto © Escambray

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) puso en práctica desde este martes un sistema de escaneo de documentos de identidad, que estará presente en lugares públicos de Sancti Spíritus, para reconocer personas con deudas por multas.

Bajo el nombre de “Operación Responsabilidad”, el objetivo es disminuir los impagos de multas por violaciones de precios y de lo establecido en materia de prevención y enfrentamiento a la COVID-19, así como en la Ley No.109, Código de Seguridad Vial.

El mayor Yester Reyes Marrero, especialista de la Jefatura Provincial de la PNR, dijo que la intención era reducir el número de deudores del sistema de contravenciones y de la Ley No. 109, Código de Seguridad Vial, que existen en la provincia.

“Hay una alta cantidad de personas a las que se les han aplicado los Decretos No. 30 y No. 31, con multas de 1,000 y desde 3,000 hasta 8,000 y más pesos, que al no abonar las cuantías con que fueron multadas han violado el término de pago”, explicó Reyes a la prensa local.

El sistema de escaneo se dispondrá en lugares públicos, incluyendo centros comerciales, con el fin de identificar a las personas que deben pagar multas. Tan pronto sean detectados, los oficiales los conducirán a la Unidad de la PNR correspondiente.

Allí deberán pagar la multa ante un cobrador. De no poder hacerlo en ese momento, por no poseer el dinero u otras razones, tendrán que acudir a la oficina de cobro de multas y establecer un convenio de pago, como condición para ser retirado del sistema de contravenciones y no figurar en este nuevamente.

También las oficinas de atención a la población del Ministerio del Interior (MININT), se realizará el escaneo de documentos. Por otra parte, quienes soliciten licencias con fines de traslado de pasajeros o de carga en los vehículos particulares, también se someterán al escrutinio. Si poseen deudas, no podrán acceder a los permisos.

“En los casos de propietarios de medios de transporte o conductores es bueno que conozcan que al momento de ser detectados en la vía como deudores les serán retirados los documentos del medio que conducen, así como la chapa de identificación”, explicó el oficial.

“Luego se les traslada al Centro de Depósito de Transporte, donde se les ocupa el vehículo y en tanto no paguen la deuda o presenten el contrato de pago con la oficina de multas no se les devolverá el medio, por cuya estadía de custodia deberán pagar”, agregó.

Según Reyes, hay quienes tienen en sus manos el comprobante de pago, pero el sistema no los registra como que liquidaron su deuda. “Si muestran ese comprobante el medio no les será retirado, aunque sí se registran los datos”, especificó.