Cubano residente en España a Luis Manuel Otero: "Quiero el nombre de los médicos que te descompensan, que alteran tu metabolismo cerebral"

Un cubano residente en España envió un mensaje a Luis Manuel Otero Alcántara, luego de hacerse público un video en el que se ve al líder del Movimiento San Isidro muy deteriorado, sentado en la cama de un hospital comiendo y diciéndole a un familiar que ya no está en huelga de hambre.

Ramón Muñoz Yanes, un cubano que vive en las Islas Canarias desde 1997, compartió un texto en su muro de Facebook en el que cuestiona la actuación de los médicos que supuestamente están atendiendo a Otero Alcántara en el Hospital Calixto García, centro en el que se encuentra el joven artista plástico, según el gobierno.

"Te rodean médicos o esos que se llaman como tal, combinando medicamentos, utilizando imágenes íntimas de un preso, colaborando. No quiero hacer huelgas de hambre, quiero el nombre de los médicos que te descompensan, que alteran tu metabolismo cerebral, que inducen conductas", denunció.

Muñoz recordó que él conoció en su juventud al médico y opositor Oscar Elías Biscet, quien fue preso político y vivió en carne propia los métodos represivos del régimen castrista.

"Me duele ver gente que te denigra sin conocerte, que te acusa, que te veja. (...) Los que te denigran deben pensar en sus hijos (...) . Tal vez dejarían de gritar, el comunismo les fusiló el alma, les mató lo único que no puedes permitir que tu carcelero encarcele, el alma", subrayó.

"Cuanta vileza en la cámara que escudriña cada una de tus palabras, cuanto hombre y médico sin moral en cada imagen. Jamás se violó tanto derecho", añadió.

El autor del post llamó a los profesionales de la salud a tomar partido por Otero Alcántara y dejar de actuar en favor de la dictadura.

"Los galenos han de rasgar sus batas, han de quemar sus preceptos, porque médico de tierra esclava no sana, mata, escupe la profesión, desangra. (...) Algún día uno de ellos, uno solo y no haré distinción, pedirá perdón por lo que te hacen, pero no le creeré, lo sé", concluyó.

En octubre pasado, Muñoz Yanes envió una carta pública a Otero Alcántara y al Movimiento San Isidro, en la que les brindaba su apoyo en su lucha por la democracia en la Isla.

"Le juro que a veces el camino de ver una Cuba libre se aprecia muy lejano, pero vuestro grito suena en mis oídos con pureza, a pesar de la resistencia que mi alma opone a lo que proviene de nuestras calles", expresó entonces.

En aquel momento, el cubano se disculpó por artículos que había escrito en el pasado, en los que criticaba los performances realizados por Otero Alcántara con la bandera nacional.

"Le soy sincero y me molestó su presentación con nuestra bandera, pero en realidad y analizando la verdad, usted no la ultraja, la honra, porque la bandera es nuestra, del pueblo y usted grita por todos nosotros. De la misma manera que me opuse públicamente, hoy hago pública mi disculpa y le añado además que cuentan con mi apoyo", reconoció.

"No puedo convertirme en el enemigo, he de sencillamente unirme al grito, al desafío y cooperar con vosotros. Solo mediante la unión de todos los esfuerzos será posible una Cuba democrática (…). Lo merecemos, por derecho", recalcó.