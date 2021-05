Abuela sin comida se queja al Gobierno de Baracoa y le dicen que para qué parió tanto

Teresa Sánchez Moreno es una abuela cubana que vive en Boca de Yumurí, un pequeño pueblo costero, de unos 200 habitantes, en Baracoa (Guantánamo). Hace dos días se vio sin comida para alimentar a su familia y asegura que llamó por teléfono, por segunda o tercera vez, a la sede del Gobierno provincial para explicarles que como el acceso a Baracoa está restringido por el aumento de casos de Covid, no tienen dónde comprar porque en el poblado no hay tiendas.

Desde la sede del Gobierno de Baracoa, lejos de ayudarla, le respondieron que para qué había parido tanto, comenta Teresa Sánchez en audios de voz enviados a CiberCuba, luego de intentar grabar una entrevista en directo que no pudo hacerse por los problemas de conexión que existen en este pueblo, perteneciente al consejo popular Mata-Guandao, donde ella reside desde hace 30 años.

"Llamé de nuevo al Gobierno y el hombre se me puso medio malcriado porque dígole: 'Yo me voy a plantar con los tres niños porque no tengo qué darles' y me dijo que no se debería parir si se sabe que está esto malo. Eso fue lo que me dijo: 'Si vienes con los tres niños te quedarás ahí afuera y vienes por gusto'. Ya uno no sabe ni cómo quejarse, ni sabe qué es lo que vas a hacer porque si vives en el campo no puedes comprar pollo o aceite y si estamos trancados, por qué no nos lo mandan al campo", se pregunta.

La situación ha empeorado con la pandemia del coronavirus. "Pertenecemos a Baracoa, pero Yumurí es campo. No tenemos 'shopping' para comprar pollo o aceite. Lo traen al barrio cuando les parece. Hace mes y pico que no llega. He llamado unas cuantas veces al Gobierno y me dicen que se va a resolver, pero no mandan nada. Tengo tres niños (nietos) y no hay alimentos. Por ahí están dando una libra de arroz y aquí no ha llegado", añade.

Desde el 14 de abril están cerradas todas las vías de acceso a Baracoa, lo que significa que no se puede entrar o salir de la ciudad salvo por causa muy justificada. Para ello se han establecido puntos de control y desinfección. Asimismo está limitado el transporte dentro del casco urbano.

El Gobierno provincial dijo que para evitar colas en las tiendas en divisas en Baracoa se pondrían a la venta alimentos y productos de primera necesidad en unidades de comercio y gastronomía, según publicó la Agencia Cubana de Noticias. No aclararon qué pasaría con las localidades rurales que sólo pueden comprar en Baracoa.

Como muchas abuelas cubanas, a Teresa Sánchez le tocó hacerse cargo de tres de sus cinco nietos. Ella tuvo dos hijos, pero uno de ellos, de 24 años, entró en prisión el mes pasado, a cumplir una condena de 5 años por una violación que ella dice que él no cometió. Él acababa de ser padre y Teresa asume que tiene que ayudar a la joven madre en estos momentos difíciles para todos.

Un juicio sin garantías

Sánchez contrató al abogado Ramón Acosta Santana para que defendiera a su hijo, pero en el juicio, ella asegura que los jueces no quisieron escuchar a los testigos que aseguran haber visto a los jóvenes separarse antes de dirigirse a sus casas.

La familia interpuso recurso de casación a la sentencia, pero fue rechazado el 7 de septiembre, según el documento, sin sello judicial, al que ha tenido acceso CiberCuba.

De hecho, los jueces admiten que, a pesar de la gravedad de los hechos, el joven fue condenado a 5 años porque estaba vinculado al trabajo en el campo, casado y con un niño recién nacido y además carecía de antecedentes penales.

Sin embargo, tras apelar, ratificaron la condena y fue rechazada la solicitud del abogado de 5 años de libertad limitada, de la casa al trabajo, porque al no haber pruebas en su contra, no se justifica, en opinión de la familia, el internamiento.

Recurso de casación. Foto: CiberCuba

Teresa Sánchez señala que su hijo mantenía una mala relación con los padres de la víctima y además, ésta no fue sometida a examen de un médico forense.

El joven ingresó en prisión este mes de abril y deberá cumplir los cinco años de cárcel. La víctima es menor de edad.