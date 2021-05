Escritor Enrique del Risco sobre situación de Luis Manuel Otero: "El MINSAP es el MININT de bata blanca"

Luis Manuel Otero Alcántara junto al jefe del equipo médico que lo atiende durante su reclusión en el Calixto García Foto © acebook / Ifran Martinez (Luis Manuel Otero en el Calixto García junto al médico Ifran Martinez, que publicó el video)

El escritor cubano e historiador, Enrique del Risco, catalogó al Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) como una institución adjunta al Ministerio del Interior (MININT), a propósito del secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara, opositor cubano recluido en un hospital desde hace 22 días.

“El MINSAP es cómplice de la represión. El MINSAP es el MININT de bata blanca”, indicó en Facebook el intelectual cubano radicado en New Jersey.

Las declaraciones del escritor aluden a la situación que atraviesa el coordinador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero, quien fuera trasladado por fuerzas de la Seguridad del Estado hasta una institución de salud para interrumpir la huelga de hambre y sed que venía realizando en protesta contra la represión y el acoso que sufren los opositores cubanos.

“Por eso es una dictadura. Todos para subsistir tienen que ser cómplices. Los sinvergüenzas o cobardes, sobre todo, porque confundidos no creo que queden”, indicó el escritor y expreso político cubano Ángel Santiesteban en uno de los comentarios del post.

Hoy se cumplen 22 días del secuestro de Luis Manuel Otero. El Hospital Calixto García, institución donde se encuentra recluido, está totalmente militarizado y nadie puede acceder a la sala donde atienden al opositor salvo algunos familiares que no emiten información clara respecto al estado de Otero Alcántara.

Por su parte, la Seguridad del Estado ha divulgado, a través de perfiles apócrifos en las redes sociales, pequeñas cápsulas de videos visiblemente manipuladas donde se percibe el deteriorado aspecto físico del activista mientras come, supuestamente, una bandeja de comida casi a tientas.

El pasado domingo 23 de mayo, la abuela de Luis Manuel Otero Alcántara falleció en La Habana y el activista no pudo despedirse de ella.

El periodista y escritor cubano, Carlos Manuel Álvarez informó del fallecimiento de la abuela materna de Otero en su perfil de Facebook, donde añadió que la señora, que padecía de Alzheimer, había tenido una isquemia el pasado 20 de enero.

"Sus restos fueron cremados. Luis no pudo asistir al velorio o despedida hecho por el resto de los familiares a su abuela en casa. La Seguridad del Estado le informó a la familia (fueron al Calixto García a darle la noticia) que Luis no quería salir del hospital para despedir a su abuela. No sabemos aún si Luis sabe que su abuela murió, si esa información llegó a él o si la Seguridad del Estado le oculta el hecho, porque ningún familiar pudo verlo, y hace ya varios días que ninguno entra en contacto con él", indicó Álvarez