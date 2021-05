Murió la abuela de Luis Manuel Otero y el artista no pudo despedirla

Luis Manuel Otero Alcántara Foto © CiberCuba

La abuela de Luis Manuel Otero Alcántara falleció este domingo en La Habana y el activista no pudo despedirse de ella, es probable que ni siquiera esté informado de su muerte.

El periodista independiente cubano, Carlos Manuel Álvarez alertó del fallecimiento de la abuela materna de Otero en La Habana. Indicó que la señora padecía de Alzheimer y el pasado 20 de enero tuvo una isquemia.

"Sus restos fueron cremados. Luis no pudo asistir al velorio o despedida hecho por el resto de los familiares a su abuela en casa. La Seguridad del Estado le informó a la familia (fueron al Calixto García a darle la noticia) que Luis no quería salir del hospital para despedir a su abuela. No sabemos aún si Luis sabe que su abuela murió, si esa información llegó a él o si la Seguridad del Estado le oculta el hecho, porque ningún familiar pudo verlo, y hace ya varios días que ninguno entra en contacto con él", indicó Álvarez en un mensaje en Facebook.

El periodista y escritor dijo tener certeza de que Otero sigue firme en las demandas al Estado cubano que lo llevaron a iniciar en abril una huelga de hambre y sed.

"La información que sale hoy de ese hospital-cárcel es escasa, sesgada y muy oscura. Cada día que pasa la injusticia aumenta, y a veces con hechos especialmente sensibles, como este. Debe aumentar también la denuncia", sentenció Álvarez.

En enero de 2021 falleció la madre de Otero, en La Habana. En esa ocasión fue el propio artista quien confirmó la defunción. Lo hizo con un breve mensaje en sus redes sociales. "Mi mamá acaba de fallecer, gracias a todos los que me han brindado su apoyo y condolencias", expresó en Facebook.

Su nombre era Vivian del Carmen Alcántara Carbonell y murió a los 57 años, a causa de una cirrosis hepática que le provocó un fallo multiorgánico. Los datos los ofreció a CiberCuba el coordinador del Movimiento San Isidro (MSI).

Otero se encuentra retenido en el Hospital Calixto García, en La Habana, desde el pasado 2 de mayo, cuando la Seguridad del Estado lo sacó de su casa y los trasladó a la institución médica, después de estar en huelga de hambre y sed por más de 8 días.

Los partes médicos ofrecidos por el Estado cubano han estado llenos de incongruencias. Varios activistas aseguran que se incumplen los derechos humanos de Otero y sospechan que pudiera ser víctima de tratamientos médicos en contra de su voluntad.

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) denunció este lunes el uso criminal de la medicina contra el artista.

La organización con sede en Miami indicó que durante sesenta años el "gobierno cubano ha usado a médicos y enfermeros corruptos para torturar con electroshocks, drogas y otras prácticas". Exigen el cese incondicional e inmediato de la detención arbitraria, aislamiento y torturas psiquiátricas a Otero.