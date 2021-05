Accidente en Cuba: Una ambulancia destrozada tras salirse de la carretera en Holguín

Ambulancia que se salió de la carretera en la madrugada de este miércoles en Holguín Foto © Facebook/Accidentes Buses & Camiones

Una ambulancia se salió de la carretera en la madrugada de este miércoles en la provincia de Holguín luego de que el chofer se quedara dormido e impactó contra un muro.

De momento se desconoce la cantidad exacta de personas que transportaba el vehículo. Reportes en redes aseguran que no hay víctimas fatales.

(Fuente: Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

El siniestro ocurrió en la carretera que une al poblado de Tacado, en el municipio Báguanos, con Banes, según reveló en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones un usuario que compartió impactantes imágenes del accidente.

(Fuente: Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

El internauta precisó que el chofer del vehículo “se quedó dormido y se impactó con el muro de la alcantarilla”.

(Fuente: Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

“Gracias a Dios los tripulantes están con vida y estables en Holguín”, indicó una internauta en los comentarios que no ofreció mayores detalles sobre las personas que iban en el vehículo siniestrado.

(Fuente: Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

El impacto fue tal que las imágenes compartidas no permiten ver el motor de la ambulancia, que muestra fuertes daños en la parte delantera.

“Antilla se quedó sin ambulancia; “una menos a dónde vamos a parar”, apuntaron varios internautas en referencia a la escasez del transporte sanitario de urgencia en la isla, servicio que motiva numerosas quejas por la falta de combustible y de vehículos.

“Una menos... en vez de comprar tantas patrullas que no sirven para nada, deberían gastar ese dinero en SIUM nuevos que estamos trabajando con los del triunfo de la Revolución... La mayoría ni sirven, la gente se muere esperando por el SIUM y aparecen cuando ya es tarde. No dan abasto porque hay dos o tres funcionando nada más, los demás están en los talleres esperando piezas de repuesto que no hay. Pero eso no les importa, siguen comprando patrullas para joder más al pueblo...”, opinó alguien.

Además de preguntar por la salud de los heridos, varios comentaristas puntualizaron que los choferes de ambulancias en Cuba van muy cansados y están sometidos a mucho estrés.

“Siento esa tragedia porque yo también soy paramédico las personas no saben el trabajo tan duro que tenemos”, opinó un comentarista.

Al cierre de esta nota se desconocen otros detalles relativos al accidente de una ambulancia en el municipio Báguanos esta madrugada.

A finales de abril, una ambulancia también estuvo involucrada en un accidente, en ese caso múltiple, ocurrido en el entroque de la Cujae y Avenida Boyeros, en La Habana. Los tres vehículos involucrados en el siniestro fueron una ambulancia, un almendrón y un auto marca Geely, presumiblemente del MININT.

En los primeros cuatro meses de este 2021 ocurrieron 2,403 accidentes de tránsito en Cuba según un informe de la Comisión Nacional de Seguridad Vial (CNSV), que precisó que como promedio en el período citado una persona falleció cada 20 horas y hubo un herido cada una hora y 36 minutos.

El informe precisó que la mayor cantidad de accidentes ocurrieron los viernes, que el sábado es el día más peligroso de la semana y que el horario con más siniestros es entre las 3 y las 9 pm.

Pese al mal estado de las carreteras y del parque automovilístico en Cuba, la prensa oficialista insiste en hacer hincapié en "el factor humano" como causa principal de los accidentes en Cuba.

En enero de este año, la Comisión Nacional de Seguridad Vial (CNSV) indicó que en 2020 se registraron en Cuba un promedio de 20 accidentes de tránsito diarios, una cifra significativa si se tiene en cuenta que la pandemia de coronavirus obligó a implantar severas restricciones de circulación durante varios meses.