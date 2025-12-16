"Los daños materiales son considerables": investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

Vídeos relacionados:

Las autoridades investigan las causas de un accidente ocurrido en la madrugada de este lunes en La Habana, cuando un ómnibus articulado del transporte público impactó una vivienda de dos plantas en la avenida Santa Amalia, sin que se reportaran víctimas humanas.

Según informó Cubadebate, el vehículo número 513, perteneciente a la UEB Terminal Santa Amalia, colisionó violentamente contra el inmueble alrededor de las 3:30 de la madrugada. El medio señaló que “la rápida evacuación de los residentes de la vivienda, así como la hora del hecho, fueron factores determinantes para evitar una tragedia mayor”.

De acuerdo con el reporte oficial, los “daños materiales son considerables”, tanto en la estructura de la casa como en el propio ómnibus. Equipos del Ministerio del Interior, bomberos, técnicos y representantes del Gobierno acudieron al lugar para aislar el área, garantizar la seguridad de los vecinos y realizar una evaluación técnica de los daños. Las autoridades informaron que se ha iniciado una “investigación minuciosa para determinar las causas exactas que provocaron este accidente”.

Imágenes compartidas por Yohandy Aguilera Castillo en el grupo de Facebook “Accidentes Automovilísticos en Cuba e Información en la vía” muestran el momento en que el ómnibus fue extraído de la vivienda con ayuda de una grúa y luego se retiró del lugar por sus propios medios.

Facebook / Yohandy Aguilera Castillo vía Accidentes Automovilísticos en Cuba e Información en la vía

Otras fotografías difundidas por el usuario Rickee Estrada muestran el estado en que quedaron tanto la vivienda como el ómnibus, a la par que celebró que “por suerte no hubo fallecidos”.

Facebook / Rickee Estrada

Tras conocerse el accidente del ómnibus 513 del transporte público que impactó una vivienda en la avenida Santa Amalia, las redes sociales se llenaron de imágenes, videos y comentarios sobre el suceso. Numerosos usuarios expresaron su preocupación por la frecuencia de siniestros en la isla y por las condiciones en que opera el transporte estatal en Cuba. “Casi no tenemos guaguas y las pocas que existen a cada rato involucradas en accidentes”, comentó un artesano, mientras otra usuaria lamentó “la magnitud del daño en la vivienda, más en estos tiempos, pobres dueños”. Algunos usuarios especularon que el conductor podría haber estado ebrio, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente. Los comentarios coincidieron en exigir responsabilidades y sanciones en caso de comprobarse negligencia.