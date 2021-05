Dr. Alexander Pupo: Cada día el encierro de Luis Manuel Otero es menos justificable tanto médico, como legalmente

El doctor Alexander Pupo y Luis Manuel Otero Alcántara recluido en el hospital Calixto García Foto © Facebook / Alexander Pupo

El médico Alexander Pupo, conocido por sus posiciones críticas contra el gobierno de Cuba, denunció una vez más el secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), quien se encuentra retenido forzosamente en el hospital Calixto García de la capital.

“Cada día el encierro de Luis Manuel Otero Alcántara es menos justificable tanto médico, como legalmente. Las verdaderas causas de su injustificado encierro cada vez están más claras. Y no pasará mucho tiempo antes de que el mundo entero comprenda, y sepa la verdad tan oscura que encierra este pedazo de tierra”, declaró Pupo a través de sus redes sociales.

Con su mensaje, el galeno alude a la impunidad con que el régimen cubano está haciendo pagar a Luis Manuel la osadía de habérsele enfrentado abiertamente y haber concitado un movimiento de amplio apoyo popular para exigir libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos que son sistemáticamente violados por la policía política del régimen.

Sin orden judicial alguna, sin estar procesado y sin haber cometido ningún delito, las autoridades cubanas han secuestrado al artista y lo mantienen completamente incomunicado y aislado en unas instalaciones sanitarias militarizadas.

Paradójicamente, estas mismas autoridades son las que se han encargado de difundir en los medios de comunicación oficialistas datos del historial médico de Otero Alcántara, con el objetivo de demostrar su "perfecto estado de salud" y desacreditar así la huelga de hambre y sed que durante una semana mantuvo el activista, reclamando el fin de la represión y el acoso policial, así como la devolución de sus obras de arte, sustraídas y destruidas durante un allanamiento policial en su vivienda.

Al mismo tiempo que lo presentan como el autor de una falsa huelga de hambre y hasta se burlan de él en los medios públicos, Otero Alcántara ha sido exhibido en videos realizados por la Seguridad del Estado en los que se aprecia el deterioro físico y mental del activista.

Las imágenes han encendido las alarmas de la sociedad civil cubana, que ha empezado a movilizarse para exigir la liberación del artista y denunciar las torturas a las que el régimen cubano suele recurrir cuando intenta aniquilar a sus opositores. Unas prácticas en las que, en muchas ocasiones, se utilizan a profesionales de la salud para encubrir los métodos de tortura empleados para doblegar a los disidentes.

“Una vez, alguien me preguntó si aún confiaba en el Sistema de Salud Cubano, hoy puedo decir, con toda franqueza, que un sistema que permite utilizar a sus doctores para fines fascistas, arbitrarios e inhumanos no tiene derecho a mi confianza, ni la de ningún ser humano serio”, añadió Pupo.

El joven médico, que fue expulsado de la beca que tenía en Las Tunas para estudiar la especialidad de Neurocirugía debido a sus comentarios críticos en redes sociales, ha expresado en más de una ocasión sus opiniones sobre lo que está sucediendo con Otero Alcántara y ha cargado duramente contra los colegas que se prestan a colaborar con los represores.

“Cuba necesita un cambio urgente para que personas como tú no tengan que callar lo que sienten, para que personas como yo no sufran consecuencias por decirlo que piensan, para tener un sistema de salud mucho más eficiente y más humano, para juntos crear una Cuba mucho más justa, para que no haya detenciones arbitrarias, ni más secuestros en la calle, para que no se reprima al que piense diferente”, dijo Pupo en un video junto a otros profesionales de la salud agrupados bajo el Gremio Médico Cubano Libre, una asociación de galenos críticos con el gobierno e integrado por residentes en Cuba y fuera del país

“Mis respetos para el médico que aún respeta su profesión, y que el dinero o el miedo no lo han hecho olvidar cuál es su función como galeno. Pero a ese doctor que se ha prestado para amenazar la salud de una persona solo le puedo regalar mi mayor desprecio, y mi promesa de que cuando un día Cuba sea Libre, yo mismo iré a arrancarle la bata de su cuerpo, pues para mí ni es médico, ni merece llevar tal atuendo”, concluyó Alexander Pupo en su mensaje de denuncia sobre la terrible situación de la que es víctima Otero Alcántara y que involucra al ministerio de Salud Pública cubano.

“El MINSAP es cómplice de la represión. El MINSAP es el MININT de bata blanca”, indicó recientemente el escritor cubano e historiador radicado en New Jersey, Enrique del Risco, a propósito del secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara.