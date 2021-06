Luis Manuel Otero Alcántara: Concluí la huelga porque entendí que no me iban a dejar morir

El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro (MSI), dijo que debió deponer la huelga de hambre al comprender que las autoridades cubanas iban a hacer todo lo posible por no dejarlo morir.

“Yo concluí la huelga porque entendí que definitivamente no me iban a dejar morir”, dijo. Uno de los médicos le dijo que era esa la voluntad de las autoridades: Mantenerlo con vida. Por otro lado, expuso que si sostenía la huelga iba a someter su cuerpo a muchos esfuerzos y daños, ya que a cada rato le administrarían sueros o buscarían otras formas de alimentarlo mientras permaneciera en el Hospital "Calixto García".

En una entrevista con la periodista independiente Camila Acosta, para el medio CubaNet, Otero relató que el día que irrumpieron en su casa, cuando cumplía una semana sin comer ni beber agua, su sistema renal estaba afectado, casi no podía orinar. “Había dejado algunos mensajes preparados porque intuía que podían llegar en cualquier momento”, dijo.

Lo bajaron por la escalera, se encontraba débil. Lo vistieron porque estaba desnudo. “Cuando estás estresado, el cuerpo saca energías de donde no las hay”, aseguró. Otero confirmó que las primeras imágenes que publicó el Gobierno sobre él entrando por sus propios pies al Hospital “Calixto García” eran verídicas.

Dijo que después de medir su presión arterial y hacer otras comprobaciones de su salud, lo esposaron y lo llevaron hasta el hospital. Ahí mantuvo la huelga de hambre, aunque comenzara a ingerir líquidos.

Otero explicó que los tres videos publicados sobre él en el hospital, fueron reales, y admitió que al menos conscientemente no le administraron ninguna droga o le aplicaron terapias como electroshocks, como sugerían hipótesis de varios cubanos en redes sociales tras la publicación de imágenes donde se le veía con ademanes que muchos consideraron impropios de él.

De igual manera, lamentó que lo sacaran solo tres veces de la sala donde se encontraba internado para tomar el sol. Otero reconoció que los videos fueron instrumentados por la Seguridad del Estado para mostrar que él se encontraba bien mientras estaba retenido.

También dijo que ciertamente había entablado una buena relación con Ifrán Martínez Gálvez, Vicedirector Quirúrgico del hospital, con el cual aparece por primera vez en un video desde que lo internaran.

Por otra parte, el artista manifestó su voluntad de continuar la lucha. “Mi prioridad número uno es liberar a Cuba de un régimen dictatorial”, dijo.

En declaraciones previas, Otero afirmó que durante su instancia en el hospital había sido torturado por la Seguridad del Estado. “Tortura, por supuesto. Hay millones de tipos de torturas. Que me metas aire acondicionado 24x24; que me tengas un bombillo encendido de 40W 24 horas durante diez, quince días y dormir con esa luz, que tú no sabes si dormir de noche o dormir de día; no tener con quién hablar, a tu familia no poderla ver... Eso es tortura”, señaló.

El artista fue liberado el lunes del centro de salud en La Habana, donde se encontraba desde el dos de mayo. “En todo momento ha reiterado su agradecimiento al personal que ha estado a cargo de su atención, el cual ha respetado la voluntad del paciente, tanto para los procederes médicos, los cuidados, su nutrición y el tiempo de permanencia en el hospital, lo cual está respaldado por su firma en la historia clínica”, comunicó la Dirección Provincial de Salud tras poner fin a la reclusión del activista, a quien Amnistía Internacional declaró como preso de conciencia hace unas semanas.