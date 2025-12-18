Muere Monseñor Héctor Luis Peña Gómez, primer obispo de Holguín y memoria viva de la Iglesia Católica en Cuba

Vídeos relacionados:

Monseñor Héctor Luis Lucas Peña Gómez, obispo emérito de la Diócesis de Holguín, falleció este jueves 18 de diciembre a las 3:45 am, a los 96 años.

La información fue confirmada por el Obispado de Holguín a través de sus canales oficiales, que precisaron que el deceso ocurrió en la memoria litúrgica de Santa María de la Esperanza.

Con su partida, la Iglesia Católica en Cuba despide al obispo de mayor edad y al más antiguo del episcopado cubano en activo, considerado un testimonio vivo de fidelidad, sencillez y entrega pastoral.

Captura de Facebook / Comunicaciones Obispado Holguín, Cuba

Según comunicó el Obispado, este jueves, a las 3:00 pm, estaba prevista la celebración de la Misa de Exequias en la Iglesia Catedral de Holguín, presidida por el obispo de la diócesis Monseñor Emilio Aranguren Echeverría, antes del traslado al cementerio local para darle cristiana sepultura.

La Oficina de Medios de Comunicación del Obispado pidió oraciones por el eterno descanso del prelado, con el mensaje: "¡Dale, Señor, el descanso eterno! ¡Y brille para él la luz perpetua!".

Una vida dedicada a servir

Nacido el 18 de octubre de 1929 en el poblado de Velasco, municipio de Gibara -entonces perteneciente a la antigua provincia de Oriente-, Monseñor Peña Gómez creció en el seno de una familia de siete hermanos.

Fue bautizado en Velasco ante la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, dentro del territorio parroquial de San Andrés. Con apenas 13 años ingresó en el Seminario San Basilio Magno, donde realizó sus estudios básicos, así como las etapas de Humanidades y Filosofía.

Posteriormente, por decisión del arzobispo de Santiago de Cuba, Enrique Pérez Serantes, completó sus estudios de Teología en Santo Domingo, República Dominicana.

El 26 de junio de 1955 recibió la ordenación sacerdotal, junto a Pedro Claro Meurice Estíu y Francisco Parrón, y fue destinado como vicario cooperador de la parroquia San Isidoro, hoy Catedral de Holguín.

En los años siguientes atendió numerosas comunidades del oriente cubano, entre ellas Jiguaní, Baire, Santa Rita, Babiney, Manatí, Jobabo y San Germán, combinando su labor pastoral con la fundación de grupos juveniles de Acción Católica.

Tras los profundos cambios ocurridos en la Iglesia cubana a inicios de la década de 1960, asumió mayores responsabilidades parroquiales en Holguín y su entorno, en un contexto marcado por la escasez de clero y el cierre de instituciones religiosas.

El 12 de enero de 1970 fue nombrado obispo titular de Novaliciana y auxiliar del Administrador Apostólico de Santiago de Cuba. Recibió la consagración episcopal el 19 de marzo de ese mismo año en la iglesia de San Isidoro, con Monseñor Cesare Zacchi como consagrante principal.

Su lema episcopal, tomado de la Carta a los Romanos, fue: "¡Qué incomprensibles son tus caminos!".

El laico cubano José Julio Masferrer relató a Martí Noticias aspectos de la vida personal de Mons. Peña, al que definió como "un hombre de mucha fe, de un fuerte carácter, y miedo escénico".

"Gagueaba al pararse en público, hasta que un día 8 de septiembre le tocó la misa principal del Santuario y ese día sucedió el milagro: dio una homilía que dejó a todos con la boca abierta. Los obispos y los sacerdotes que estaban presentes le dijeron: 'te quitaste el sombrero'... Desde entonces, las homilías cambiaron por completo", expresó.

Captura de Facebook / Comunicaciones Obispado Holguín, Cuba

Primer Obispo de Holguín

En 1979, tras la creación de la Diócesis de Holguín por el Papa Juan Pablo II, fue designado su primer obispo, elevándose el templo de San Isidoro a rango de Catedral.

Durante más de 26 años al frente de la diócesis, Monseñor Peña Gómez impulsó una intensa labor pastoral y organizativa.

Erigió 12 nuevas parroquias, promovió la presencia de comunidades religiosas masculinas y femeninas en zonas rurales y barrios sin atención pastoral, ordenó a 11 presbíteros y cuatro diáconos permanentes y restauró la Catedral -consagrada en 1997-.

También creó diversas iniciativas formativas y sociales, como el Centro Diocesano de Formación y Promoción del Laicado, el boletín diocesano Cocuyo, el Centro Juvenil Diocesano y la Casa de la Divina Misericordia para la atención a personas necesitadas.

Como miembro de la Conferencia Episcopal Cubana, presidió varias comisiones pastorales, participó en encuentros continentales del CELAM y fue uno de los impulsores de la Reflexión Eclesial Cubana que desembocó en el histórico Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC).

También fue testigo y partícipe de momentos clave de la Iglesia en la Isla, incluidas las visitas papales de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

En 2004 presentó su renuncia al papa Benedicto XVI, en cumplimiento del Derecho Canónico, la cual fue aceptada en noviembre de 2005, dando paso a su sucesión por Monseñor Emilio Aranguren.

Sacerdotes, laicos y fieles han recordado a Monseñor Peña Gómez como un pastor cercano, humilde y dispuesto a dejarse aconsejar, capaz de sostener y proyectar una Iglesia diocesana en tiempos complejos.

Su legado, marcado por la fe, el servicio y la perseverancia, queda como referencia para nuevas generaciones de pastores y creyentes en Cuba.