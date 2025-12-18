¿Cuánto cuesta casarse en Cuba? Precios de las bodas ponen a temblar a los enamorados

Casarse en Cuba puede convertirse en una verdadera odisea económica. El perfil en redes As de Sueños, un negocio privado especializado en Bodas y Eventos preparó una serie de videos donde explica a los futuros novios cuánto deben presupuestar para organizar su boda en la isla, y los números no son nada románticos.

Las opciones más económicas se limitan a dar la firma y cubrir los gastos notariales, pero si la pareja sueña con una celebración con invitados, música, flores y fotos, entonces tendrá que prepararse para abrir bien la billetera.

Según As de Sueños, la decoración floral puede costar entre 200 y 1.000 dólares, dependiendo del tipo y cantidad de flores. Contratar un DJ para una actividad sencilla ronda entre 80 y 100 dólares.

Alquilar mobiliario para un salón de fiestas puede oscilar entre 150 y 400 dólares. A estos gastos hay que sumar el transporte, que varía según la distancia y la cantidad de muebles o adornos a trasladar.

En el caso de las parejas cubanas, el salón del Palacio de Matrimonio puede reservarse en moneda nacional, una opción mucho más asequible para quienes opten por una ceremonia sencilla.

El cake, uno de los protagonistas del evento, puede convertirse en otro dolor de cabeza. Su precio varía según el diseño y el tamaño, con un promedio de entre 150 y 300 dólares.

Por su parte, los trajes de novia en alquiler cuestan entre 100 y 300 dólares, aunque los modelos nuevos o exclusivos pueden superar ampliamente esa cifra.

Y eso no es todo. La serie de videos de As de Sueños apenas comienza, pues aún faltan por incluir otros gastos importantes como el maquillaje, salón de belleza, fotografía, catering, anillos y más.

Hasta el momento, tomando en cuenta los precios máximos mencionados, una boda sencilla podría superar fácilmente los 2.100 dólares, y eso sin contar los servicios adicionales que pronto se sumarán a la lista.

En una Cuba donde el salario medio no alcanza para cubrir ni los gastos básicos, el sueño de una boda perfecta se ha vuelto un lujo reservado para pocos.