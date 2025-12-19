“Mi madre murió en pocas horas”: El desgarrador testimonio de una hija en medio de la epidemia de arbovirosis en Cuba

Vídeos relacionados:
“Se nos fue en pocas horas”. Así resume una hija el final de su madre, Bárbara Fleites Valdez, una mujer de 59 años que murió el pasado 15 de diciembre en Caibarién, Villa Clara, tras un cuadro compatible con arbovirosis, en medio de una epidemia que sigue cobrando vidas en Cuba.
El testimonio fue compartido en redes sociales por el expreso político y manifestante del 11J Carlos Michael Morales Rodríguez y rápidamente comenzó a circular como un grito de auxilio.
Según el relato familiar, Bárbara amaneció el día anterior, domingo 14 de diciembre, muy decaída, con coloración amarilla en el rostro y signos alarmantes en los pies. Aunque no quería ir al médico, sus hijos decidieron llevarla al hospital al notar el deterioro evidente de su estado.
En el centro de salud, cuentan, solo le indicaron suero para hidratarla y fue enviada de regreso a casa pese a que continuaba sintiéndose mal. Horas después, el dolor se intensificó, especialmente en los riñones, y la familia regresó con ella al hospital municipal.
Allí volvió a recibir hidratación intravenosa, pero no había analgésicos disponibles para aliviarle el dolor. Ante la gravedad del cuadro, el médico de guardia decidió remitirla al hospital provincial de Santa Clara, aunque no había ambulancia para trasladarla.
La espera se prolongó hasta la noche. Cuando finalmente llegó un carro con paramédicos, la decisión fue trasladar a otro paciente más joven que había sufrido un accidente. Bárbara permaneció ingresada en Caibarién. Cerca de las seis de la mañana, falleció tras un paro cardíaco.
La familia denuncia que se trata del segundo caso confirmado de muerte por esta epidemia en la ciudad. A finales de noviembre, un bebé de apenas dos meses falleció en Remedios tras permanecer hospitalizado, según denunció en redes su tía, la periodista Belkis Flores. Historias como estas contrastan con el discurso oficial que insiste en minimizar el impacto real del brote.
Este testimonio se suma a otros relatos recientes que han estremecido a la opinión pública. Días atrás, se conoció la historia de una madre que dio a luz a su bebé en medio de un cuadro de chikungunya.
El recién nacido enfrentó complicaciones respiratorias, trastornos de coagulación y días críticos en cuidados intensivos antes de lograr una evolución favorable. “Fueron días sin dormir”, confesó la madre, describiendo la angustia de ver a su hijo debatirse entre la vida y la muerte.
Mientras las autoridades sanitarias reconocen decenas de fallecidos por chikungunya y dengue y hablan de una “ligera mejoría”, los testimonios que emergen desde hospitales y hogares cubanos dibujan otra realidad, donde la falta de medicamentos, traslados imposibles, decisiones médicas condicionadas por la escasez y familias que sienten que llegaron demasiado tarde, marcan la tendencia.
Para muchos cubanos, dentro y fuera de la isla, la muerte de Bárbara Fleites no es solo una estadística más. Es el rostro humano de una epidemia que sigue avanzando y de un sistema de salud al límite, donde la espera, la carencia y el silencio oficial terminan pesando tanto como el virus.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Cuba
¿Qué está ocurriendo con la epidemia de arbovirosis en Cuba?
Cuba enfrenta una grave crisis epidemiológica debido a la elevada incidencia de arbovirosis como el chikungunya y el dengue. Esta situación se ve agravada por la falta de medicamentos, insumos médicos y personal sanitario, así como por la mala gestión del régimen cubano. La población denuncia la falta de atención médica adecuada y el colapso del sistema de salud, lo que ha resultado en un aumento de muertes evitables.
¿Cómo está afectando la epidemia a los ciudadanos cubanos?
La epidemia está provocando un aumento de muertes, incluso en personas jóvenes, debido a complicaciones relacionadas con la falta de atención médica adecuada y la escasez de medicamentos esenciales. Las familias cubanas enfrentan la desesperación de cuidar a sus seres queridos sin acceso a medicinas ni condiciones adecuadas en los hospitales. Además, los testimonios de ciudadanos en redes sociales reflejan un profundo sentimiento de abandono por parte del sistema de salud cubano.
¿Qué denuncias han surgido sobre la gestión de la crisis sanitaria en Cuba?
Numerosos ciudadanos y periodistas han denunciado la falta de transparencia y manipulación de información por parte del gobierno cubano. Las autoridades insisten en minimizar el impacto real de la epidemia, mientras que la realidad en los hospitales y comunidades muestra un colapso del sistema de salud. Las denuncias incluyen la carencia de recursos básicos, equipos médicos en mal estado y la falta de personal sanitario capacitado.
¿Cómo está respondiendo el gobierno cubano ante la epidemia?
El gobierno cubano ha sido criticado por su respuesta inadecuada ante la crisis sanitaria. Las autoridades han sido acusadas de manipular las cifras de muertes y de minimizar la gravedad del brote. No se han implementado medidas efectivas para controlar la propagación de las enfermedades, y la falta de recursos básicos sigue siendo un problema crítico. La población demanda que se declare una emergencia sanitaria y se tomen acciones inmediatas para abordar la crisis.
