Régimen cubano proyecta un crecimiento del 1% en el PIB para 2026 y desata avalancha de burlas

El régimen cubano presentó este jueves su Plan de la Economía para 2026, en el que proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de apenas 1 %, un anuncio que provocó una ola de burlas, incredulidad y críticas entre economistas independientes y ciudadanos en redes sociales, en medio de la peor crisis económica que vive el país en décadas.

Las proyecciones fueron expuestas por el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, durante el sexto período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde reconoció que el plan se elabora bajo el precepto de “manejar la crisis”, mitigar los impactos de la llamada “guerra económica” y aspirar a una “gradual recuperación”.

Diez cifras clave del plan económico para 2026

Según los datos oficiales, publicados en Facebook por el sitio oficialista Cubadebate, el plan del régimen contempla:

PIB: crecimiento proyectado de 1 %.

Exportaciones totales: 9.969 millones USD, un aumento de 1.122 millones respecto a 2025.

Exportaciones de bienes: 2.530 millones USD (+765 millones).

Exportaciones de servicios: 7.438 millones USD (+357 millones).

Turismo: 2,2 millones de visitantes, un incremento del 15,8 %.

Producción azucarera: 229.500 toneladas de azúcar crudo y 15.000 toneladas de refino, cifras que continúan muy por debajo de los niveles históricos.

Generación eléctrica total: 18.606 GWh, con un aumento de 2.688 GWh.

Energía renovable: 2.461 GWh, equivalentes al 13 % de la matriz energética.

Transporte de carga: 30,45 millones de toneladas, un crecimiento del 31 %.

Transporte de pasajeros: 923,6 millones de personas, apenas 67.400 más que en 2025.

Ajustes, déficit y “economía de guerra”

Alonso Vázquez admitió que para 2026 no es posible proyectar gastos superiores a los ingresos, por lo que se evaluaron “variantes de ajustes” en categorías claves con el objetivo de reducir el déficit fiscal a un nivel “gestionable”.

El ministro volvió a insistir en que la economía cubana opera bajo un escenario de “economía de guerra”, marcado por la combinación de factores externos e internos, y responsabilizó al recrudecimiento del embargo estadounidense de los principales problemas estructurales.

“Los efectos nocivos del bloqueo se constatan más que nunca en todas las esferas de la economía y la sociedad cubanas”, afirmó ante el Parlamento.

Prioridades: pagos, energía y seguridad

El titular del MEP reconoció que los limitados recursos financieros del país se han concentrado en pagos priorizados, como la importación de alimentos y combustibles, el sostenimiento del Sistema Electroenergético Nacional, la compra de medicamentos y los gastos vinculados a la defensa y seguridad nacional.

Aun así, admitió que estos recursos han sido insuficientes y que su gestión ha resultado “extremadamente compleja”. Como alternativa, el Gobierno asegura haber priorizado, mediante esquemas de autofinanciamiento en divisas, sectores considerados estratégicos para generar ingresos futuros.

Escepticismo social y falta de credibilidad

Pese al discurso oficial, el anuncio de un crecimiento del 1 % desató una avalancha de burlas y comentarios sarcásticos entre los comentarios de la publicación de Cubadebate, donde muchos cubanos cuestionaron la credibilidad de las proyecciones, la desconexión entre las cifras y la realidad cotidiana de apagones, inflación, escasez y colapso del transporte.

Economistas críticos señalan que, incluso si se cumpliera ese crecimiento, no tendría impacto real en la calidad de vida de la población, tras varios años de contracción económica acumulada.

Un 2026 con más incertidumbre

El propio ministro reconoció que el panorama para 2026 podría agravarse aún más debido a nuevas acciones del Gobierno de Estados Unidos, aunque evitó detallar escenarios alternativos.

El plan, según explicó, se construyó a partir de proyecciones del modelo económico nacional, estimados para 2025, directivas del Consejo de Ministros y propuestas de organismos estatales y gobiernos provinciales, sin participación de actores independientes ni del sector privado no estatal.

Mientras tanto, para millones de cubanos, las proyecciones oficiales contrastan con una realidad marcada por apagones prolongados, salarios pulverizados y un éxodo sin precedentes, lo que explica por qué un crecimiento del 1 % no genera esperanza, sino escepticismo y burla.