El Funky logra hablar con Maykel Osorbo

El rapero cubano Eliécer Márquez Duany, conocido como El Funky, consiguió hablar este martes con Maykel Osorbo, en prisión preventiva en una cárcel de Pinar del Río.

La conversación duró entre cinco y seis minutos, según comentó El Funky en una breve entrevista concedida a CiberCuba, interrumpida por uno de los muchos cortes de Internet a los que es sometido el artista en La Habana.

En declaraciones a este portal, El Funky aseguró que Maykel Osorbo le dijo que, dentro de lo que cabe, está bien, cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva, hasta que llegue el juicio, donde lo acusan de tres delitos: desacato, desobediencia y atentado.

"Él no ha hecho nada eso. Aquí nosotros sabemos que Maykel es artista. Simplemente tiene su manera de pensar y se proyecta así. Más nada", recalcó.

Tras hablar con Maykel Osorbo, El Funky compartió una canción de este último en Facebook con un mensaje muy personal: "No estás solo, mi hermano. Se meten con uno, se meten con todos", escribió en la red social.

A El Funky, por su parte, la Policía política le levantó este lunes la prisión domiciliaria a la que fue sancionado el 19 de mayo, tras ser detenido y pasar 24 horas en paradero desconocido.

"El lunes me dejaron salir ya y me devolvieron la señal del teléfono. Me quitan la vigilancia, sueltan a Luisma (Luis Manuel Otero Alcántara) y mandan a Maykel Osorbo para Pinar del Rio", dijo El Funky a CiberCuba.

Tras recuperar la señal del teléfono, Maykel Osorbo pudo hablar con El Funky. "Ayer hablé con él. En el tiempo que le dan para que pueda hablar por teléfono, hablamos 5, 6 minutos, por ahí", dijo.

Según explica, "Maykel está bien y sigue firme en su posición. Él no ha hecho nada", realmente, asegura.

El Funky y Osorbo tienen una amistad "desde niños" y en este sentido Eliécer Márquez recordó que ambos trabajan en la música "desde pequeños".

"En el 2013 él fue él quien fue a buscarme a mi casa porque yo no estaba cantando ya y empezamos hasta el sol de hoy", añadió.

El rapero recuerda cómo en aquel momento él estaba en su casa, en una cafetería vendiendo pizzas y Maykel Osorbo llegó y le recordó que él es un artista.

"Mi hermano, tú eres rapero viejo. Tengo un estudio a mi disposición y ahí me embulló hasta el sol de hoy. Me di cuenta de que estaba activo; como que no había pasado tiempo; estaba actualizado con la música y teníamos buena aceptación. Fuimos a dos festivales y fuimos premiados. Fui viendo resultados y por eso fui cogiendo más embullo", comentó a CiberCuba.

El cantante también recordó que Maykel Osorbo pudo entrar solo en "Patria y Vida", pero lo invitó a participar en un proyecto musical que se ha convertido en un himno para los cubanos.

(Noticia en desarrollo)