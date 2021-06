¿Por qué es la polémica entre Eliécer Ávila y Alex Otaola?

Eliécer Ávila y Alex Otaola Foto © YouTube / Eliécer Ávila, Cubanos por el Mundo

Una nueva polémica se ha convertido en trending topic en las redes sociales entre los cubanos del sur de la Florida, que involucra a dos reconocidas figuras del exilio cubano de Miami: el opositor Eliécer Ávila y el presentador Alexander Otaola.

En el centro de esta controversia ha estado el partido de béisbol entre las selecciones de Cuba y Venezuela en el Torneo Preolímpico de las Américas, motivo de manifestaciones de exiliados cubanos en West Palm Beach, el pasado lunes.

¿Qué desató esta polémica?

El líder de Somos +, Eliécer Ávila, a quien se le vio dándole ánimos al equipo Cuba y disfrutando uno de los partidos de la selección cubana durante el Preolímpico, devenido escenario de protestas de exiliados residentes en el sur de la Florida, aseguró en una directa desde el estadio que "los deportistas no son de la dictadura, el pueblo es el dueño del deporte y tenemos que apropiarnos de lo que es nuestro".

"Así tiene que ser en una democracia, pero no es así en la Cuba que todos conocemos, y Eliécer lo sabe", apuntó Otaola al respecto.

En su programa Hola! Ota-Ola, el presentador habló "de lo que me pareció mal, lo que me pareció que no correspondía" sobre la postura de Eliécer.

"Yo no le dije agente de la Seguridad del Estado, yo no lo comparé con Fidel Castro, yo no le dije dictador, ni tengo por qué hacerlo, porque yo seguiré trabajando con el Eliécer comprometido con la libertad, no voy a hacerlo con esta faceta de opositores de sacarina", destacó Otaola.

Controversial directa de Eliécer Ávila

En respuesta a los comentarios de Otaola en su programa, Eliécer emitió una directa que ha sido cuestionada por su ejemplo homófobo para aclarar una postura política y por nuevamente reaccionar con molestia y ataques de vuelta a una crítica pública.

"Venimos de 62 años en los que nos han hecho dudar de todo el mundo y estamos construyendo una visión alternativa de las cosas, convocando a que los cubanos a pesar de las diferencias podemos trabajar juntos, podemos avanzar, pero es muy contraproducente crear la visión del juez, la persona que dice quién es opositor y quién no, quién es más anticomunista que nadie", dijo Eliécer en su directa.

El opositor cuestionó "a qué punto hemos llegado" cuando queremos que pierda el equipo de nuestro propio país: "Éramos un solo pueblo conectado, un pueblo que nos gusta la pelota y seguimos la pelota antes de Fidel Castro, antes de la revolución, no podemos regalarle a la revolución la palabra Cuba".

Eliécer tildó de "extremista" a Otaola, al punto de que "ya gritar Cuba es un problema", y dijo que se rehusaba a convertirse en alguien "que me da lo mismo pisotear a cualquiera, pasarle por encima a cualquiera, denigrar a cualquiera".

El desatino mayor de Eliécer en esta contienda fue valerse de comentarios homofóbicos para "defenderse" de las declaraciones de Otaola.

"A ese tipo de gays que de alguna manera para mostrar que es gay, lo hace siendo más femenino que las propias mujeres, usted los ve por Miami Beach caminando como si estuvieran mascando chicle con las nalgas", fue el desafortunado ejemplo de Ávila, acompañado de una cara de desprecio, para comparar a quien "se va a lo irracional" para demostrar que es más anticomunista y más radical que nadie.

Respuesta de Otaola

Luego de la directa de Eliécer, Otaola se limitó a cuestionar la actitud del opositor, que aspira a cargos políticos en una Cuba democrática, y su forma de reaccionar cada vez que recibe alguna crítica.

"Si a ti te molesta que alguien te critique públicamente, en un acto que además hiciste en público, ¿cómo aspiras a ser presidente, embajador, diplomático? ¿Cómo tú aspiras a eso? ¿Cuando te aplauden estás bien y cuando no te aplauden [atacas]?", cuestionó el presentador.

Otaola rechazó que el líder opositor insinuara que su familia pudiera estar en peligro de agresiones por los comentarios del presentador: "¿De verdad tú piensas que yo he incitado a la gente a que te vea en la calle y te haga algo a ti y a tu familia? Es una defensa totalmente absurda".

"Esta cara de Eliécer realmente me asombra, yo no la había visto, pero es bueno verla", subrayó.

"Tú tienes todo el derecho de aplaudir el jonrón y yo tengo todo el derecho de decir que me pareció un acto servil ante la dictadura cubana, y me parece que no venía al caso para nada en un momento como este", puntualizó Otaola.