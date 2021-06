Opositora Diasniurka Salcedo se enfrenta a sus represores: "¡Tengan vergüenza!"

La activista cubana, Diasniurka Salcedo, se enfrentó de forma directa este viernes a los agentes de la Seguridad del Estado que la vigilan, a quienes acusó de no tener “vergüenza” por dedicar su tiempo a velar a una mujer cuando hay tanto campo por sembrar.

Salcedo, que reside en una finca en el municipio Alquízar, en la provincia Artemisa, emplazó a dos hombres que estaban en las inmediaciones de su propiedad. Tras preguntarles ¿qué hacían ahí?, contestaron que “trabajando”.

Luego de presionarlos un poco, uno de ellos enseñó un carnet de la Seguridad del Estado, lo que motivó duras palabras de la activista, que destaca por ayudar a personas necesitadas de su comunidad.

“Entonces a ver, ¿ustedes se han puesto a analizar la cantidad de campo que hay por sembrar, de tierra ociosa, a ustedes no les da vergüenza perder el tiempo con tanto que hay que hacer, señor mío, para estar velando a una mujer que lo único que hace es calamar por los derechos no solamente míos sino de todos los que viven en este barrio?, que no hay alimentos, que no hay medicinas..”, dijo Diasniurka visiblemente alterada, mientras sus vigilantes se limitaron a escuchar y decir pocas palabras en voz muy baja.

“Es vergonzoso, ver dos hombres, en plena mañana, hacer eso, perdiendo su tiempo, velando una mujer con tanto campo que hacer. Eso debería dar vergüenza, caballero”, añadió Salcedo.

La activista precisó que además de ella hay montones de personas que piensan diferente en Cuba y los instó nuevamente a luchar por un pueblo que tiene hambre y muchas necesidades.

“Yo no hago nada malo”, continuó la mujer, que reprochó a su represor que no la mirara directamente a la cara. Ante la insistencia de la activista en la falta de “vergüenza” de sus dos vigilantes, uno de ellos ripostó y dijo que él sí tiene “demasiada vergüenza”.

“Molestan en el camino. Esta es una finca tranquila”, concluyó la activista y todavía alcanzó a gritarles “tengan vergüenza, de verdad, carajo”.

La intervención de la activista ha sido muy aplaudida por sus seguidores.

Como sucede con otros opositores, Diasniurka Salcedo acumula un largo historial de agresiones por parte de la Seguridad del Estado que incluye incontables detenciones, vigilancia y también multas.

Salcedo, que acostumbra a ayudar a familias necesitadas de su comunidad, ha sido varias veces asediada por la policía por ese tipo de labor humanitaria. En septiembre de 2020 fue detenida violentamente cuando se disponía a entregar unos medicamentos a personas que viven en extrema pobreza con un niño enfermo del corazón.

En enero de este año le impusieron una multa de 2.000 pesos durante una inspección por considerar que ejercía la actividad de peluquería de forma “ilegal”. Más recientemente, en marzo, fue detenida durante unas horas por unos oficiales vestidos de civil, que tras amenazas varias, la dejaron tirada en mitad de un monte.