El cubano Lenny de la Rosa y Tito El Bambino estrenaron “Si nos pasamos de tragos”

Carátula del disco "Si nos pasamos de trago" Foto © Rouvroy Entertainment.

Los cantantes de Cuba, Lenny de la Rosa, y de Puerto Rico, Tito "El Bambino" lanzaron "Si nos pasamos de tragos", tema que pretende ser una propuesta innovadora, fusionando sonidos tropicales con el pop urbano, informó la discográfica Rouvroy Entertainment.

La colaboración de De la Rosa con "El Bambino" llegó después de varios lanzamientos importantes, como su más reciente sencillo, "Pura falsedad", recordó el cubano.

Si nos pasamos de tragos ya está disponible en todas las plataformas de música digitales y en vídeo en el canal de YouTube de ambos cantantes.

Lenny de la Rosa estudió música y percusión en la Escuela Nacional de Arte, de Cuba y llegó a la industria musical internacional, de la mano de Gloria Trevi, con quien dio sus primeros pasos artísticos en México, donde complementó su formación en el Centro de Educación Artística (CEA), de Televisa.

Radicado ya en Miami, Florida, apostó más por su talento musical y fortaleció su carrera artística con éxitos como "Nadie me lo hace como tú", "Besando otra boca", "No me acostumbro", "El secreto", "Mentiras" y "Brujería".

Tito, el Bambino, es un cantante y compositor puertorriqueño de reguetón y música latina, considerado de los pioneros de este género, donde acumula 16 premios Billboard, 7 premios Lo nuestro y Antorcha de Oro por su participación en el Festival Viña del Mar, en 2010.

En 2006, lanzó su primer disco de reguetón Top of the Line, grabado Don Omar y Daddy Yankee, vendiendo dos millones de copias; un año más tarde publicó el álbum It's My Time, con colaboraciones de artistas como RKM & Ken-Y y Toby Love, del que vendió un millón doscientas mil copias en todo el mundo.

Con El Patrón vendió más de tres millones de copias y rompió récord de descargas,con otro de sus más grandes éxitos, El amor, producida por Nérol y elegida canción latina del año por la ASCAP.

